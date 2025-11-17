Per purvo nuošliaužą Šiaurės Italijoje žuvo žmogus

Ugniagesiai aukos tapatybės nenustatė, tačiau žiniasklaida pranešė, kad tai gyventojas iš Vokietijos, per liūtį išėjęs iš namų aplankyti 83 metų kaimyno. Tada ir įvyko purvo nuošliauža.
„Ugniagesiai po nuolaužomis rado vieno iš dviejų dingusių žmonių kūną, nuošliaužai užgriuvus namą Kormonse“, – socialiname tinkle parašė ugniagesiai.
Incidentas įvyko miestelyje netoli Triesto, Goricijos provincijoje. Jį sukėlė didžiulė liūtis, dėl kurios iš krantų išsiliejo Torės upė ir gatvėmis pasipylė purvas.
Miesto meras Roberto Felcaro pareiškė, kad smarkus lietus „parklupdė bendruomenę“. Per maždaug aštuonias valandas iškrito apie 260 mm vandens, tai padarė „rimtą žalą ir sukėlė problemas visoje mūsų teritorijoje“, sakė jis.
Pirmadienį gelbėtojams pavyko ištraukti vieną vyrą iš po sugriuvusių namų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis buvo nuvežtas į ligoninę dėl lūžusios kojos.
Dėl potvynio apie 300 žmonių buvo evakuoti nuo savo namų stogų, sakė Friulio ir Venecijos Džulijos regiono pareigūnai. Iš sraigtasparnio nufilmuotuose vaizdo įrašuose buvo matyti vandens apsemti plotai. Perspėjimai dėl blogo oro paskelbti visoje šiaurinėje Italijoje.
