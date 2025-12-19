Putinas: atakos prieš rusų tanklaivius netrikdo tiekimo

„Atsakas iš mūsų pusės bet kokiu atveju bus“, – pažymėjo V. Putinas. Jis reagavo į žiniasklaidos pranešimus, kad Ukrainos bepilotis Viduržemio jūroje smogė Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui. Anot ukrainiečių žiniasklaidos, kuri remiasi ryšiais Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU), ši speciali operacija pavyko už daugiau kaip 2 tūkst. km nuo Ukrainos.
SBU pastaruoju metu ne kartą jūriniais dronais atakavo tanklaivius, kilo sprogimų ir gaisrų laivuose. Ukraina atakuoja Rusijos naftos pramonę, įskaitant saugyklas ir perdirbimo gamyklas, nes Maskvai įplaukos iš energijos išteklių pardavimo svarbios karo finansavimui.
