Putinas grasina atsakomuoju Europos laivų perėmimu

„Būsime priversti atsakyti tuo pačiu“, – sakė V. Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos Tolimuosiuose Rytuose.
Jis pridūrė, kad Maskva veiks „ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama – bet kur“.
Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį.
Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos (ES) narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį.
Maskva pasipiktino šiais veiksmais, o V. Putinas tai pavadino „piratavimu ir banditizmu“.
Švedijos teismo dokumentai, kuriuos anksčiau šį mėnesį gavo naujienų agentūra AFP, parodė, kad Stokholmas perduos Kyjivui konfiskuotą Rusijos laivą, įtariamą gabenus grūdus iš okupuotos Ukrainos dalies.
V. Putinas kalbėjo Rusijos kreiseryje „Variag“ netoli Sachalino salos, kur Rusijos karinis jūrų laivynas vykdė pratybas.
Šios pratybos vyksta likus savaitei iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, skirtų imituoti reakciją į galimą Šiaurės Korėjos invaziją.
Regione tvyro didelė įtampa, Kyjivui ir Seului teigiant, kad Pchenjanas ir Maskva toliau stiprina savo karinį bendradarbiavimą.
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