Putino dekretas: valstybė galės perimti objektus, kurių savininkai neužtikrina gynybos nuo dronų

V. Putino dekrete numatyti specialūs įgaliojimai leis valstybei laikinai perimti tokių objektų valdymą. Jie suteikti Ukrainai suintensyvinus dronų atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas ir elektroninės prekybos bendrovių sandėlius.
Remiantis dekretu, valstybė galės perimti materialiojo ir finansinio turto kontrolę bei formalias nuosavybės teises, jei už tokius objektus atsakingi subjektai bus pripažinti nevykdę pareigos juos apsaugoti ar pernelyg lėtai juos atstatantys po atakų.
Dekretas taikomas kuro, energetikos, pramonės, ryšių, transporto ir logistikos objektams bei kitai infrastruktūrai, laikomai ypatingos svarbos valstybės ir gyventojų saugumui bei ekonominiam stabilumui užtikrinti, skelbia „TVP World“.
Pasak Rusijos naujienų agentūros „Interfax“, Rusijos ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas Denisas Manturovas tikino, esą šios priemonės nereikėtų vertinti kaip žingsnio nacionalizacijos link ir ji nebus taikoma plačiu mastu.
„TVP World“ primena, kad praėjusią savaitę V. Putinas nurodė Rusijos vyriausybei pradėti programą, pagal kurią būtų atstatomi pastarosiomis savaitėmis per Ukrainos atakas apgadinti ar sunaikinti komerciniai sandėliai.
Kaip skelbta, pastaruoju metu Ukraina atakavo kelis didžiausiai Rusijos internetinės prekybos bendrovei „Wildberries“ priklausančius sandėlius. Pirmadienį per Ukrainos atakas taip pat buvo smogta antrai pagal dydį Rusijos internetinės prekybos bendrovei „Ozon“.