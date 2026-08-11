Raudonojoje jūroje atakuotas krovininis laivas: pranešama apie žuvusiuosius

„Buvo pranešta, kad pietinėje Raudonosios jūros dalyje krovininiam laivui buvo smogta nežinomo tipo sviediniu, dėl ko žuvo žmonės“, – teigiama agentūros pranešime.
Tuo metu šaltiniai Jemeno pakrančių apsaugos tarnyboje ir du šalies vyriausybės kariniai pareigūnai naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė, kad nedidelį krovininį laivą Bab el Mandebo sąsiauryje atakavo Irano remiami Jemeno husiai, o per ataką žuvo trys laivo įgulos nariai.
„Likusius įgulos narius mums pavyko išgelbėti“, – pridūrė šaltinis naujienų agentūrai AFP.
Antrasis šaltinis patvirtino šį incidentą, teigdamas, kad gelbėjimo operacijos metu laivą taip pat pataikė antras sviedinys, tačiau aukų skaičiaus nenurodė.
Šis išpuolis surengtas po to, kai praėjusį mėnesį žlugo kelerius metus trukusi paliaubų sutartis Jemeno pilietiniame kare tarp husių ir Saudo Arabijos remiamos, tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės, įsiplieskus kovoms tarp Irano ir JAV.
Jungtinių Tautų remiamas 2022 m. susitarimas žlugo husiams paskelbus jūrų blokadą Saudo Arabijai ir smogus jos tanklaiviams Raudonojoje jūroje bei karalystės naftos infrastruktūrai. Husiai teigė taip reaguojantys į, pasak jų, Saudo Arabijos taikomą apgultį. Rijadas tokius kaltinimus neigia.
Atsakomybės už šį išpuolį, kurio metu, kaip teigia šaltiniai Jemene, žuvo du laivu iš Salalos Omane per Džibutį plaukę pakistaniečiai ir vienas indonezietis, husiai kol kas neprisiima.
Išpuoliai prieš laivus minėtame sąsiauryje toliau didina neapibrėžtumą laivybos bendrovėms, kurios šiuo metu taip pat susiduria su dideliais sunkumais dėl Irano vykdomos Hormuzo sąsiaurio blokados.
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