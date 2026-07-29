 Riazanės srityje po dronų smūgio liepsnoja naftos perdirbimo gamykla ir „Wildberries“

Riazanės srityje po dronų smūgio liepsnoja naftos perdirbimo gamykla ir „Wildberries“

2026-07-29 11:02
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos dronai naktį į antradienį smogė virtinei objektų Rusijos Riazanės srityje. Tai pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA.

<span>Riazanės srityje po dronų smūgio liepsnoja naftos perdirbimo gamykla ir „Wildberries“</span>
Riazanės srityje po dronų smūgio liepsnoja naftos perdirbimo gamykla ir „Wildberries“ / Soc. tinklų nuotr.

Pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą ir Rusijos internetinės prekybos milžinės „Wildberries“ logistikos centrą.

Liudininkai paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose po smūgio matyti tiršti dūmai virš pramonės objekto.

ASTRA analitikas konstatavo, kad Tiuševo kaimo regione Riazanės srityje liepsnoja „Wildberries“ rūšiavimo kompleksas. Antradienį atakuota ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla.

Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas pranešė apie gaisrus „pramoninėse teritorijose“ ir šešis sužeistuosius per Ukrainos ataką.

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