Riazanės srityje po dronų smūgio liepsnoja naftos perdirbimo gamykla ir „Wildberries“

Pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą ir Rusijos internetinės prekybos milžinės „Wildberries“ logistikos centrą.
Liudininkai paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose po smūgio matyti tiršti dūmai virš pramonės objekto.
ASTRA analitikas konstatavo, kad Tiuševo kaimo regione Riazanės srityje liepsnoja „Wildberries“ rūšiavimo kompleksas. Antradienį atakuota ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla.
Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas pranešė apie gaisrus „pramoninėse teritorijose“ ir šešis sužeistuosius per Ukrainos ataką.