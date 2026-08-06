Romoje vykstant deryboms, Izraelis pranešė apie Libane žuvusius savo karius

Kariuomenė nustatė, kad du trečiadienį mūšio metu žuvę rezervistai yra 34 metų majoras Harelis Birenstockas ir 33 metų vyresnysis seržantas Tamiras Vakninas iš 55-osios brigados 2855-ojo bataliono.
Tai buvo pirmieji Izraelio kariai, apie kurių žūtį Pietų Libane pranešta nuo birželio 28 d.
Izraelio smūgiai, kuriuos lydėjo pirmasis per kelias savaites paskelbtas evakuacijos įspėjimas, buvo suduoti tuo metu, kai Jungtinės Valstijos Romoje vedė diplomatines derybas tarp Izraelio ir Libano, kurių tikslas buvo nutraukti karo veiksmus, o Beirutas siekė, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš pietų.
„Reaguodamos į akivaizdų paliaubų sutarties pažeidimą, kurį įvykdė teroristinė organizacija „Hezbollah“, Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pradėjo vykdyti preciziškus smūgius Pietų Libane“, – teigiama kariuomenės pranešime, paskelbtame netrukus po to, kai gyventojams buvo nurodyta evakuotis iš pietuose esančio Mansurio miestelio.
Valstybinė Libano žiniasklaida pranešė, kad per kitą smūgį žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeista.
Romoje Izraelis paprašė, kad tos dienos derybos su Libanu būtų baigtos trimis valandomis anksčiau, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas su derybomis susijęs šaltinis, pridurdamas, kad Izraelio delegacijos vadovas, ambasadorius JAV Yechielis Leiteris apkaltino Libaną dėl neva „nutekintos klaidinančios informacijos“.
Tačiau tikimasi, kad ketvirtadienį – trečiąją ir paskutinę derybų dieną – diskusijos bus tęsiamos.
Ankstesnėse JAV remiamose derybose, vykusiose birželio mėnesį, Izraelis ir Libanas susitarė dėl pagrindų susitarimo, kuriame numatytas „Hezbollah“ nusiginklavimas, laipsniškas Izraelio pajėgų pasitraukimas iš Libano pietų ir Libano kariuomenės dislokavimas šiame regione, pradedant nuo vadinamųjų „bandomųjų zonų“.
Šią savaitę vykstančios derybos yra septintasis susitikimų raundas nuo to laiko, kai kovo mėnesį „Hezbollah“ įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose, paleisdama raketas į Izraelį ir tokiu būdu parodydama paramą savo rėmėjui Iranui.
Izraelis į tai atsakė intensyviais oro smūgiais ir sausumos invazija, kurių metu, kaip teigia Libanas, žuvo daugiau nei 4,3 tūkst. žmonių.
Trečiadienį Izraelio kariuomenė, paskelbdama pirmąjį nuo birželio mėnesio įspėjimą evakuotis, Mansurio gyventojams pareiškė, kad, „atsižvelgdamos į „Hezbollah“ pažeidimus, susijusius su paliaubų susitarimu, Izraelio gynybos pajėgos yra priverstos imtis jėgos priemonių prieš šią organizaciją“.
„Savo saugumo labui turite nedelsiant evakuotis iš savo namų ir vykti į šiaurę“, – platformoje „X“ rašė arabų kalba kalbanti kariuomenės atstovė spaudai Ella Waweya.
JT humanitarinė agentūra vos dieną prieš tai pranešė, kad, aprimus karo veiksmams, į namus grįžta daugiau nei 800 tūkst. žmonių, priverstų pasitraukti dėl anksčiau Libane vykusių susirėmimų, nors daugiau nei 360 tūkst. asmenų tebėra vidiniais pabėgėliais.
Gėda ir pažeminimas
Nepaisant birželį įsigaliojusių paliaubų tarp „Hezbollah“ ir Izraelio, Mansurio miestas, esantis už maždaug devynių kilometrų į pietus nuo Tyro ir 10 kilometrų į šiaurę nuo Izraelio, bei jo apylinkės pastarosiomis savaitėmis patyrė keletą Izraelio antskrydžių ir artilerijos apšaudymų.
Birželio 22 d. miesto savivaldybė pranešė gyventojams, kad jie gali grįžti, tačiau paprašė jų vengti tos miesto dalies, kuri patenka į vadinamąją Izraelio „saugumo zoną“ Pietų Libane.
„Saugumo zona“ – tai maždaug 10 kilometrų pločio ruožas Pietų Libane, besidriekiantis palei sieną su Izraeliu, kuriame pastarojo pajėgos ir toliau vykdo operacijas.
Vienas JAV Valstybės departamento pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad šios savaitės derybose bus „aptariami bandomųjų zonų plėtros procesas, sprendžiami visi neišspręsti pasienio klausimai ir siekiama sudaryti visapusišką taikos ir saugumo susitarimą“.
Delegacijoms susitikus Romoje, Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pasikalbėjo su savo kolega iš Irano – pagrindinio „Hezbollah“ rėmėjo – ir paragino Teheraną sustabdyti šios grupuotės veiklą.
A. Tajani savo įraše, paskelbtame likus prieš pat Izraeliui suduodant naujuosius smūgius, išreiškė viltį, kad derybos „duos konkrečių rezultatų“.
„Hezbollah“ lyderis Naimas Qassemas antradienį pareiškė, kad tiesioginės derybos Libanui atneštų „tik gėdą, pažeminimą“, be to, šaliai teks daryti vieną nuolaidą po kitos.
„Hezbollah“ ne kartą atmetė pasiūlymą pradėti tiesiogines derybas ir atsisako sudėti ginklus.
Nuo to laiko, kai buvo sudarytas Libano ir Izraelio susitarimas, o birželį pasirašytas preliminarus JAV ir Irano susitarimas dėl Artimųjų Rytų konflikto, smurtas Libane aprimo.
Tačiau Libanas ir toliau pranešė apie retkarčiais vykstančius Izraelio išpuolius ir ugnį, taip pat apie sprogimus ir griaunamus pastatus pietiniuose kaimuose.
Nuo to laiko, kai kovo pradžioje prasidėjo karas tarp Izraelio ir „Hezbollah“, Izraelio kariuomenė neteko 38 karių ir vieno civilio rangovo.
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