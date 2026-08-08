Roterdame po išpuolių panaudojant peilį suimtas vyras

Pasak policijos, pirmieji du incidentai įvyko apie 9 val. 30 min. (vietos laiku, 10 val. 30 min. Lietuvos laiku) Špangeno rajono, esančio į vakarus nuo miesto centro, gyvenamųjų namų gatvėje ir netoliese esančioje Markonipleino aikštėje, kuri yra svarbus transporto mazgas.
„Buvo sužeistos dvi atsitiktinės aukos (vyrai). Vienas nukentėjusysis buvo nuvežtas į ligoninę, o kitam pagalba buvo suteikta vietoje greitosios pagalbos automobilyje“, – pranešė Roterdamo policijos departamentas socialiniame tinkle „X“.
Maždaug po pusvalandžio policija gavo pranešimą apie bandymą peiliu sužaloti žmogų ant pėsčiųjų tilto netoli Roterdamo–Hagos oro uosto miesto šiaurės vakaruose.
„Manoma, kad su šiais išpuoliais panaudojant peilį yra susijęs tas pats įtariamasis, ir spėjama, kad jis keliavo automobiliu“, – teigė policijos departamentas.
„Šis 26-erių metų vyras iš Roterdamo buvo suimtas. Policija atlieka tolesnį tyrimą“, – pridūrė departamentas.
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