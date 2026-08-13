Roterdamo uoste driokstelėjus sprogimui, žuvo vienas žmogus

Roterdamo policija naujienų agentūrai AFP pranešė, kad sprogimas nugriaudėjo apie 11 val. 30 min. (vietos laiku, 12 val. 30 min. Lietuvos laiku) „Gunvor Energy Rotterdam“ objekte „Europoort“ komplekse – didžiuliame uosto ir pramonės komplekse, kuris priklauso milžiniškam Roterdamo uostui ir yra vienos iš didžiausių pasaulyje chemijos ir naftos chemijos pramonės zonų dalis.
Pasak regioninės žiniasklaidos, netrukus po sprogimo į incidento vietą buvo išsiųsti keli greitosios pagalbos automobiliai ir medikų sraigtasparnis.
Pareigūnai patvirtino, kad žuvo vienas žmogus, tačiau negalėjo nurodyti sužeistųjų skaičiaus ar jų būklės.
„Šį rytą rangovas vykdė techninės priežiūros darbus rezervuaro duobėje ir darbų metu įvyko incidentas“, – agentūrai AFP pranešė „Gunvor Energy Rotterdam“ atstovas.
„Svarstome visus galimus scenarijus ir atliekame tyrimą kartu su įvairiomis susijusiomis šalimis“, – sakė Roterdamo policijos atstovas Deanas Valkenburgas (Dinas Valkenbiurgas).
„Tarp jų yra teismo ekspertų, taip pat dalyvauja darbo inspekcija. Tyrimo metu turės būti nustatyta, kaip ir kas tiksliai įvyko“, – pridūrė jis.
Bendrovė pareiškė, jog bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis.
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