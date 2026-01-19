Rotušėje Čekijoje aidėjo šūviai: yra žuvusiųjų ir sužeistųjų

Pirmaisiais duomenimis, dar penki asmenys bei policininkas sužeisti. Kai kurių sužeistųjų būklė sunki. Galimas motyvas kol kas nežinomas. Čekijos vidaus reikalų ministras Lubomiras Metnaras išvyko į įvykio vietą.
Mirtinas incidentas įvyko Chršibskos miestelyje, turinčiame apie 1,3 tūkst. gyventojų.
Į istorinę miestelio rotušę atskubėjo policija. Visoje vietovėje gaudė sirenos, pranešė naujienų agentūra ČTK. Buvo pasitelktas policijos ir gelbėjimo sraigtasparnis.
Po kurio laiko paskelbta, kad pavojaus nebėra. Įžengti į pastatą esą vėl saugu.
Naujausi komentarai