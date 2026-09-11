Rugsėjo 11-osios išpuolių sumanytojas vis dar laukia teismo

Teisėjas neseniai nusprendė, kad K. Sh. Mohammedas galiausiai turėtų stoti prieš karinį tribunolą 2028-aisiais, tačiau kai kurie teisininkai mano, kad tai niekada neįvyks – nei tais metais, nei kitais. Jie teigia, kad teisinių problemų labirintas, iškilęs dėl to, kad K. S. Mohammedas po sulaikymo Pakistane 2003 metais buvo kankinamas, yra pernelyg painus, kad jį būtų galima išnarplioti.
Neilgai gyvavusio bandymo jį teisti civiliniame teisme Niujorke prieš daugelį metų buvo atsisakyta dėl saugumo sumetimų.
Susitarimas dėl kaltės pripažinimo, pagal kurį K. Sh. Mohammedas būtų pasiųstas už grotų iki gyvos galvos, tačiau būtų išvengęs mirties bausmės, pradėjo byrėti netrukus po to, kai apie jį buvo pranešta 2024 metais, ir galutinai žlugo praėjusiais metais.
„Viskas yra užteršta politika ir atsakomybės už kankinimus trūkumu“, – sakė advokatas Joshua Dratelas (Džošua Dreitelas), prisidėjęs prie to, kad K. Sh. Mohammedui būtų užtikrintas tinkamas teisinis atstovavimas.
Rugpjūčio pabaigoje JAV teisėjas, nustatęs 2028 metų birželio 5 dienos teismo datą K. Sh. Mohammedui ir trims kitiems asmenims, kaltinamiems dėl Rugsėjo 11-osios išpuolių, nusprendė, kad prokurorai negali naudoti įtariamo jo prisipažinimo, kurį jis padarė FTB 2007 metais. Šie parodymai buvo pripažinti neteisėtais, nes K. Sh. Mohammedas užsienyje patyrė „griežtesnius tardymo metodus“, įskaitant skandinimo imitavimo techniką.
Nors šis sprendimas buvo smūgis kaltintojams, JAV vyriausybė nusprendė jo neapskųsti, iš dalies todėl, kad tai galėjo dar labiau atidėti galimą teismą.
Tuo tarpu K. Sh. Mohammedas lieka sulaikytas Gvantanamo įlankoje, kur buvo atgabentas 2006 metų rugsėjo 5 dieną, po daugiau nei trejų metų, praleistų slaptuose kalėjimuose kitose šalyse.
Aukų šeimos vis dar tikisi, kad teismas įvyks
Terry Strada, kurios vyras Tomas žuvo Pasaulio prekybos centre 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją, teigė, kad ji ir kiti šeimos narių netekę žmonės vis dar tikisi, kad teismas kada nors įvyks.
„Mes labai norime, kad tai kada nors pasibaigtų. Norime, kad teisingumas nugalėtų. Tai lygiai taip pat svarbu, kaip ir prieš 25 metus“, – sakė ji.
Tačiau T. Strada, nacionalinė grupės „9/11 Families United“ pirmininkė, taip pat teigė mananti, kad geriau, jog K. Sh. Mohammedas neribotą laiką pūtų Gvantanamo įlankoje, nei kad būtų priimtas mirties bausmės neapimantis nuosprendis.
Moteris sakė nerimaujanti, kad jei K. Sh. Mohammedui nebus įvykdyta mirties bausmė, būsimi JAV lyderiai kada nors gali susigundyti išmainyti jį į kitur pasaulyje įkalintus amerikiečius.
Mirties bausmė, pasak jos, „atitinka nusikaltimą ir užkirstų kelią tam, kad tai kada nors įvyktų. Ir tai man yra svarbu“.
K. Sh. Mohammedas buvo sulaikytas Pakistane 2003 metais, apkaltintas Rugsėjo 11-osios išpuolių sumanymu ir vadovavimu jiems kaip islamistų kovotojų grupuotės „al Qaeda“ lyderis.
Kai kurie jo teismo proceso vėlavimai kilo dėl elgesio su juo po to, kai jis pateko į JAV pareigūnų rankas. JAV Senato ataskaitoje nurodoma, kad jis buvo ilgai kankinamas CŽA areštinėje, įskaitant 183 skandinimo imitavimo seansus.
Planų rengti civilinį teismą atsisakyta
Vienu metu 2009 metais atrodė, kad K. Sh. Mohammedas bus teisiamas Niujorke. Tuometinis generalinis prokuroras Ericas Holderis paskelbė apie planus jį ir keturis kitus vyrus, kaltinamus dėl Rugsėjo 11-osios išpuolių, teisti Manhatano teismo rūmuose, esančiuose vos už kelių kvartalų nuo Pasaulio prekybos centro vietos.
Tuometinis prezidentas Barackas Obama, pažadėjęs uždaryti Gvantanamo sulaikymo centrą, pareiškė, kad K. Sh. Mohammedas susidurs su „griežčiausiais teisingumo reikalavimais“.
Beveik iš karto kilo pasipriešinimas. Kai kurie kritikai prognozavo, kad K. Sh. Mohammedas pasinaudos teismu kaip platforma neapykantai JAV ir jų sąjungininkams skleisti.
Kiti kalbėjo apie saugumo problemas, teigdami, kad tai vėl gali paversti Niujorką teroristų taikiniu. Buvęs Niujorko meras Rudy Giuliani, respublikonas, pavadino šį planą neprotingu ir pareiškė, kad tai rodo „rūpesčio visuomenės teisėmis trūkumą“.
Galiausiai planų rengti civilinį teismą buvo atsisakyta.
„Daugeliu atžvilgių tai buvo šarada“, – sakė J. Dratelas.
Karinio tribunolo sistema, jo teigimu, pasirodė esanti prastesnis sprendimas, nesugebantis dirbti efektyviai, neturintis tinkamos struktūros ir ištikimybės federaliniams teismams.
„Kiekvieną kartą, kai pasiekiama aklavietė, niekas nežino, ką daryti“, – sakė jis.
Davidas Raskinas, Vašingtono teisininkas, kuris būtų vadovavęs vyriausybės kaltinimui prieš K. Sh. Mohammedą Niujorke, jei šio plano nebūtų atsisakyta, trečiadienį laikraštyje „The Washington Post“ paskelbtame straipsnyje teigė esąs įsitikinęs, kad civilinis teismas būtų pasibaigęs apkaltinamuoju nuosprendžiu.
Karinės komisijos, kita vertus, „tapo gynybos advokatų svajone“, kurioje vyko „begaliniai ginčai dėl jų teisėtumo ir procedūrų“, sakė vyras, dabar užsiimantis privačia praktika.
„Prognozuoju, kad karinės komisijos teismas Mohammedui ir kitiems Rugsėjo 11-osios kaltinamiesiems niekada nebus baigtas“, – sakė jis.
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