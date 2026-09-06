Rumunijoje paskelbta apie oro pavojų

Apie tai sekmadienį pranešė Rumunijos Krašto apsaugos ministerija.
„Rugsėjo 5 d., šeštadienį, 23.40 val., Gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų, judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link“, – pranešė ministerija.
Be to, buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje.
„Du Ispanijos oro ir kosmoso pajėgų naikintuvai „F-18“ ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis „IAR 330 Puma SOCAT“ buvo pasirengę skubiai pakilti į orą“, – pranešė kariuomenė.
Nacionalinis karinis vadovavimo centras informavo Avarinių situacijų generalinę inspekciją, kad Tulčės apskrities šiaurinėje dalyje taikomos visuomenės įspėjimo priemonės.
00.10 val. per nacionalinę sistemą „RO-Alert“ buvo išplatintas pranešimas.
Nenustačius jokių Rumunijos oro erdvės pažeidimų, 00.42 val. oro pavojaus signalas buvo atšauktas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 6-osios naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 82 nepilotuojamąsias skraidykles ir šešias sistemas „S8000 Banderol“, kurias Rusijos pajėgos naudojo Ukrainai pulti.
Turkijos karinės oro pajėgos, vykdydamos NATO integruotos oro ir raketinės gynybos veiklą Rumunijos oro erdvėje, dislokavo du naikintuvus „F-16“ ir pagalbinius orlaivius.
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