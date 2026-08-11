Rusai smogė Sumams valdomomis aviacinėmis bombomis: žuvo žmogus, apgadinta, sunaikinta 20 pastatų

Rusai smogė Ukrainos šiaurėje esantiems Sumams keturiomis valdomomis aviacinėmis bombomis, žuvo vienas žmogus, be to, sunaikinta arba apgadinta 20 pastatų. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, ši žinia buvo paskelbta Sumų srities karinės administracijos „Telegram“ kanale.
„Priešas paleido keturias valdomas aviacines bombas į Sumų civilinę infrastruktūrą. Deja, netoli vienos smūgio vietos žuvo civilis. Smūgio metu jis vairavo automobilį. Jo tapatybė nustatoma“, – sakoma pranešime.
Pažymima, kad buvo apgadinta arba sunaikinta apie 20 privačių gyvenamųjų pastatų, taip pat civilinės infrastruktūros objektų. Anot Sumų srities karinės administracijos, pranešama, kad šiuo metu sužeistųjų nėra. Informacija apie atakos padarinius tikslinama.