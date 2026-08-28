Rusija ir Ukraina praneša apie žuvusius ir sužeistuosius per abipuses atakas

Dar 27 asmenys buvo sužeisti – juos, be kita ko, sužalojo krentančios nuolaužos, tinkle „Telegram“ pranešė srities gubernatorius Michailas Jevrajevas. Gelbėjimo tarnybos esą greitai užgesino kelis gaisrus. Iš viso esą buvo numušti 67 Ukrainos dronai.
Ukrainos Generalinis štabas socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime patvirtino dronų atakas. Taikinys, anot duomenų, buvo bendrovės „Slavneft“ naftos perdirbimo gamykla, kurios teritorijoje kilo gaisras. Jaroslavlis yra į šiaurės rytus nuo Rusijos sostinės Maskvos ir už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos.
Per Rusijos dronų atakas Bučos rajone netoli Kyjivo, institucijų duomenimis, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Be to, Kyjivo apylinkėse sužeisti du civiliai, tinkle „Telegram“ pranešė srities gubernatorius Tymuras Tkačenka. Pasak jo, Rusijos atakų taikiniais tapo sandėliai. Taip pat apgadinta keliolika gyvenamųjų namų.
Nuo 2022 m. vasario Rusija kariauja prieš kaimyninę Ukrainą. Smogdamas atsakomuosius smūgius, Kyjivas dažnai taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias Rusijos gilumoje.