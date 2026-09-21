Rusija pažadėjo atkeršyti už atakas rinkimų dieną

Pareigūnų teigimu, paskutinę balsavimo dieną Ukraina paleido į Maskvą ir aplinkinį regioną kelias dronų bangas. Antskrydžių metu žuvo du žmonės, taip pat užsidegė naftos perdirbimo gamykla.
Rusijos gynybos ministerija apkaltino Ukrainą mėginimu sutrukdyti Rusijos piliečiams išreikšti demokratinę valią ir pažadėjo į tai reaguoti.
Valstybinės viešosios nuomonės tyrimų bendrovės paskelbta balsavusių rinkėjų apklausa parodė, kad „Vieningoji Rusija“ turėtų surinkti 49,4 proc. balsų – maždaug tiek pat, kiek per ankstesnius rinkimus.
„Atsakydama į Kyjivo režimo atakas prieš civilinius taikinius Rusijoje, Rusijos kariuomenė tęs didelio tikslumo smūgius kariniams taikiniams Kyjive, kurie be to taps intensyvesni“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija.
Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, tai buvo didžiausia ataka prieš Maskvą nuo tada, kai Kremlius 2022 m. pradėjo puolimą Ukrainoje. Pasak jo, per ataką panaudota apie 1,6 tūkst. dronų, iš kurių 450 skriejo tiesiai į sostinę.
Nuotraukose buvo matyti didžiulė skylė sostinės pakraštyje esančiame daugiabučiame pastate, o kitose – juodi dūmai, kylantys iš, kaip manoma, naftos perdirbimo gamyklos.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigiamai įvertino atakas.
„Mūsų ilgojo nuotolio atsakas praėjusią naktį turėjo labai reikšmingą poveikį Maskvos regione“, – sakė jis.
„Smogta vienam svarbiausių Rusijos naftos pramonės objektų ir agresoriaus logistikos objektui. Tai milijardai dolerių, kuriais išlaikoma karo mašina“, – socialiniame tinkle „X“ sakė V. Zelenskis.
Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas sakė, kad dviejose skirtingose vietose žuvo mažiausiai du žmonės – 44 metų moteris ir pagyvenęs vyras.
A. Vorobjovas pridūrė, kad dronui įsirėžus į 21 aukšto pastatą šiame kilo gaisras, dėl kurio buvo evakuota 400 žmonių.
Per visą karą Ukraina dronais atakuoja Rusijos infrastruktūrą, taip atsakydama į Rusijos vykdomą Ukrainos miestų apšaudymą.