Rusija: Saratovo srityje per Ukrainos dronų ataką žuvo mažiausiai du žmonės

Ukraina, nuo 2022 metų vasario beveik kasdien patirianti dronų ir raketų atakas, rengia dronų išpuolius, kurie, jos teigimu, nukreipti prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą.
Saratovo srities gubernatorius Romanas Busarginas pareiškė, kad dronų atakos metu buvo apgadintas gyvenamasis namas, o gretimuose pastatuose, įskaitant darželį ir kliniką, išdaužyti langai.
„Žuvo du žmonės“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė gubernatorius.
„Dėl dronų atakos buvo apgadinti keli gyvenamojo namo butai“, – pridūrė jis.
R. Busarginas pareiškė, kad valdžios institucijos ketina suteikti finansinę pagalbą žmonėms, kurių butai nukentėjo šeštadienio atakos metu.
Saratovo srityje veikia svarbi Rusijos kariuomenės bazė.
Šeštadienį Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį virš Rusijos teritorijos buvo numuštas 41 Ukrainos bepilotis orlaivis.
Tuo tarpu dėl Rusijos atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą dalis Chersono srities liko be elektros energijos.
Šaltuoju sezono metu Rusija rengia atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, siekdama palaužti ukrainiečių moralę ir palikti gyventojus be šilumos.
JAV šiuo metu vadovauja pastangoms pasiekti taiką Ukrainoje, kur jau beveik ketverius metus tęsiasi Rusijos plataus masto invazija.