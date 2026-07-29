Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas šį skaičių pateikė susitikime, kurio vaizdo įrašas antradienį buvo paskelbtas „Telegram“ platformoje. Šio skaičiaus nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.
Buvęs Rusijos prezidentas D. Medvedevas atmetė Ukrainos vadovybės pareiškimus, kad Rusija planuoja skelbti mobilizaciją, panašią į tą, kuri vyko 2022 m., karui prasidėjus.
„Dar kartą noriu pabrėžti, kad mobilizacijos visiškai nereikia. Tai yra priešo skleidžiamas melas, nes pats jis kenčia dėl personalo trūkumo“, – sakė D. Medvedevas, apkaltindamas Ukrainą gandų skleidimu ir provokacijomis, siekiant destabilizuoti Rusiją prieš rugsėjo mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus.
Kremlius ne kartą neigė planus dėl naujos mobilizacijos. Tačiau daugelis rusų lieka skeptiški, nes vyriausybė atmetė privalomos mobilizacijos galimybę ir 2022 m., prieš paskelbdama šaukimą, kuris paskatino šimtus tūkstančių žmonių palikti šalį.
D. Medvedevas teigė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos pirmąjį šių metų pusmetį visiškai patenkino savo personalo poreikius. Rusija stengėsi pritraukti savanorius siūlydama dideles pasirašymo premijas ir atlyginimus, nors kai kurie vyrai, baigę privalomąją karinę tarnybą, pranešė apie spaudimą pasirašyti karinės tarnybos sutartis.
Nepriklausomi stebėtojai Ukrainoje teigia, kad Kyjivas taip pat susiduria su dideliu karių trūkumu fronto linijoje; pranešama apie dezertyravimus, pasipriešinimą šaukimui į kariuomenę ir bandymus išvengti karinės tarnybos duodant kyšius.