Rusijoje per automobilio sprogimą sužeistas dronų gamyklos vadovas

35 metų Vladimiras Tkačukas yra Jekaterinburge įsikūrusios dronų gamybos įmonės „Uraldronzavod“ vadovas.
Rusijos laikraštis „Kommersant“ pranešė, kad jo „Mercedes“ sprogo Bolšoj Istoko kaime, esančiame netoli Jekaterinburgo. Incidento aplinkybės ir laikas nebuvo iš karto aiškūs.
„Vladimiras Tkačukas buvo sužeistas per automobilio sprogimą. Jis yra intensyviosios terapijos skyriuje, jo būklė sunki, o gydytojai kovoja už jo gyvybę“, – TASS citavo greitosios pagalbos tarnybos šaltinį.
Rusijos socialinių tinklų kanalų paskelbtose nuotraukose matyti, kaip teigiama, sudegęs V. Tkačuko automobilio kėbulas, apsuptas apanglėjusių nuolaužų.
Įmonė „Uraldronzavod“ labiausiai žinoma dėl „Upyr“ serijos FPV dronų gamybos, juos Rusija naudoja kare Ukrainoje.
V. Tkačukas, kuris įkūrė įmonę 2023 m., buvo užfiksuotas demonstruojantis prezidentui Vladimirui Putinui savo dronus.
Kyjivas taikosi į įvairius Rusijos gynybos ir karinius veikėjus nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį Maskva pasiuntė savo karines pajėgas į Ukrainą.
Praėjusią savaitę per apšaudymą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamybos įmonės direktorius bei įkūrėjas; prokurorai įvykį apibūdino kaip „pasikėsinimą nužudyti“.
Ukraina kol kas nekomentavo šio naujausio incidento.
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