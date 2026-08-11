 Rusijoje kalinamas buvęs JAV karys po kankinimų yra arti mirties

Rusijoje kalinamas buvęs JAV karys po kankinimų yra arti mirties

2026-08-11 15:59
Marius Jakštas (ELTA)

Rusijoje įkalinto buvusio JAV jūrų pėstininko ir anglų kalbos mokytojo Roberto Gilmano šeima kreipėsi į Rusijos valdžios institucijas, prašydama jį paleisti, ir įspėjo, kad po kelių mėnesių kankinimų kalėjime jis yra ant mirties slenksčio, rašo „The Moscow Times“.

Robertas Gilmanas 2025 m.
Robertas Gilmanas 2025 m. / Scanpix nuotr.

„Tai, kaip su (R. Gilmanu – ELTA) elgėsi Rusijos kalėjimo sargai, buvo kur kas baisiau už viską, ką esame matę anksčiau“, – pirmadienį JAV televizijos laidoje „PBS Newshour“ sakė įkaitų teisių gynimo grupės „Global Reach“ vyriausiasis tyrėjas Kieranas Ramsey.

Naujienų agentūra „Reuters“ praėjusią savaitę pranešė, kad birželio pabaigoje R. Gilmanas dėl disociacinių sutrikimų buvo perkeltas iš kalėjimo ligoninės į civilinės ligoninės psichiatrijos skyrių Voroneže. Tai Rusijos žiniasklaidai patvirtino ir R. Gilmano advokatė Irina Bražnikova.

Pranešama, kad ligoninė uždraudė R. Gilmano motinai jį lankyti, nepaisydama jai šią teisę suteikiančios teismo nutarties.

Įkaitų teisių gynimo grupės teigimu, buvęs amerikiečių karys negali kalbėti, neatmerkia akių ir yra maitinamas per maitinimo vamzdelį.

Pasak „The Moscow Times“, su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu praėjusį mėnesį Filipinuose susitikęs JAV valstybės sekretorius Marco Rubio kėlė R. Gilmano įkalinimo klausimą, tačiau kol kas lieka neaišku, ar Rusija ketina jį paleisti.

32-ejų R. Gilmanas buvo suimtas 2022 m. sausio mėn. Voroneže po incidento, kurio metu jis esą užpuolė policijos pareigūną. Tų pačių metų spalio mėn. teismas jam skyrė dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

Gruodžio mėnesį, anot „The Moscow Times“, Voronežo teisėjas paskyrė jam papildomą aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę už tariamą išpuolį prieš pataisos įstaigos, kurioje buvo laikomas, sargybinius.

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