Rusijoje mažiausiai 25 žmonės nusinuodijo pilstuku

Rusijos policijos atstovė Irina Volk pirmadienį pareiškė, kad po kelias dienas trukusių paieškų pavyko rasti bendrovę, kuri, kaip manoma, buvo atsakinga už nuodingo alkoholio platinimą.
Šiuo metu bendrovės patalpose Tosno rajone į pietryčius nuo Sankt Peterburgo atliekama krata.
Mirtys apsinuodijus metanoliu
Visą rugsėjo mėnesį Sankt Peterburgo sveikatos priežiūros institucijos fiksavo mirtis, susijusias su padirbto alkoholio vartojimu, o telegramos kanalas „Baza“ pranešė net apie 33 tokius atvejus.
Keletas asmenų apsinuodijo metanoliu – paprasčiausia alkoholio forma, kuri naudojama kaip tirpiklis arba degalai, tačiau yra pavojinga žmogaus gyvybei.
Atliekant pardavėjų tyrimą ligi šiol buvo suimta 11 asmenų.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šį incidentą apibūdino kaip „visiškai neįprastą įvykį“, pranešė naujienų agentūra TASS. Tačiau Rusijoje žmonės neretai vartoja alkoholinius gėrimus, gautus iš abejotinų šaltinių, ypač per krizes, kai oficialiai gaminamas alkoholis pabrangsta.
2016 m. Sibire 75 žmonės mirtinai nusinuodijo degtine, sumaišyta su metanolio turinčiu vonios priedu. Nepaisant draudimų, Rusijos kaimuose nuo seno gyvuoja naminės degtinės gaminimo tradicija.
Naujausi komentarai