Per Rusijos atakas Kyjive ir jo apylinkėse žuvo 4 žmonės

Tuo metu Ukraina smogė dar vienai naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje.
Ukrainos gyventojai kenčia nuolatines dronų ir raketų atakas, kurioms Kyjivo nusilpusi oro gynyba sunkiai pasipriešina, Maskvos plataus masto karui tęsiantis jau daugiau kaip ketverius metus, o Rusijoje Ukrainos smūgiai naftos objektams sukėlė degalų trūkumą.
Du sutuoktiniai ir jų trejų metų anūkas žuvo, kai keli Rusijos dronai anksti šeštadienį sugriovė jų namus Kyjivo srities Brovarų rajone, į šiaurės rytus nuo Ukrainos sostinės.
Trys kiti tos pačios šeimos nariai ir jiems į pagalbą atėjęs kaimynas buvo paguldyti į ligoninę, pranešė vietos valdžia. Per ataką namas virto griuvėsiais, sunaikinti ūkiniai pastatai ir automobiliai.
Pačiame Kyjive mažiausiai dar vienas žmogus žuvo per „šešių balistinių raketų smūgį civilinei infrastruktūrai“, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Savo kasdienėje ataskaitoje Ukrainos oro pajėgos teigė numušusios arba perėmusios 135 iš 151 Rusijos per naktį paleisto drono. Atakoje taip pat dalyvavo šešios balistinės ir kitos valdomos raketos.
Rusija negailestingai atakuoja Ukrainos civilines zonas, nors Maskva tvirtina, kad jos pajėgos taikosi tik į karinius objektus.
Maskva išnaudoja kritinį Ukrainos raketų perėmėjų, skirtų JAV pagamintoms „Patriot“ sistemoms, trūkumą. „Patriot“ yra vienintelis Ukrainos arsenale esantis oro gynybos ginklas, galintis numušti balistines raketas.
V. Zelenskis prašė kitų šalių, ypač JAV, atsiųsti daugiau amunicijos, kurios dar labiau trūksta dėl karo Irane. Jei to padaryti nepavyks, jis nori, kad „Patriot“ amunicija būtų gaminama Ukrainoje. Kitu atveju jis norėtų Elono Musko (Ilono Masko) leidimo naudoti jo palydovinio ryšio sistemą „Starlink“ smūgiams Rusijoje nukreipti į raketų paleidimo įrenginius.
Po naujausių atakų V. Zelenskis platformoje „X“ prašė daugiau sankcijų, kad būtų užkirstas kelias Rusijos balistinių raketų, priešraketinės gynybos pajėgumų ir raketų perėmėjų gamybai.
Praėjusį mėnesį Ukrainos oro gynyba numušė apie 5 300 dronų ir raketų, penktadienį pranešė Ukrainos gynybos ministerija. Tai yra kiek mažiau nei 60 proc. iš maždaug 9 tūkst. atakos dronų ir raketų, kurias Rusija paleido per tą patį laikotarpį.
Rusijoje penki žmonės buvo sužeisti, kai pietiniame Krasnodaro krašte dėl krentančių drono nuolaužų Ilskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, šeštadienį pranešė vietos pareigūnai.
Ukraina praėjusią naktį taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Syzranėje Samaros srityje, skelbia „Telegram“ kanalas „Exilenova Plus“.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina beveik kasdien, naudodama šalies viduje sukurtus ginklus, rengia tolimojo nuotolio dronų ir raketų smūgius Rusijos naftos objektams. Dėl šios operacijos Rusijoje kilo degalų krizė.