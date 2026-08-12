Per Rusijos ir Ukrainos smūgius žuvo keturi žmonės

Ukraina suintensyvino savo smūgius Rusijoje. Pasak Kyjivo, tai yra teisingas atpildas už Maskvos kasdienius išpuolius prieš Ukrainos miestus, per kuriuos visoje šalyje žūsta civiliai.
Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką žuvo du žmonės, o dar du buvo sužeisti, pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Jaroslavas Šanko.
Pasak jo, viena moteris žuvo praėjusią naktį į jos namus pataikius dronui, be to, per naktinę dronų ataką mieste žuvo dar vienas žmogus.
Chersono miesto karinė administracija nurodė, kad policija kitus du žmones išvežė į ligoninę.
Chersone dažnai žūsta civiliai, nes Rusijos kariai yra dislokuoti kitoje Dnipro upės pusėje priešais šį miestą.
Tuo metu Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas platformoje „Telegram“ parašė, kad praėjusią naktį per Rusijos ataką Zaporižios mieste kilo gaisras namų apyvokos ir statybinių prekių parduotuvių tinklui „Epicentr“ priklausančiame prekybos centre.
Be to, apie 1,2 tūkst. vartotojų liko be elektros, sakė pareigūnas.
Tuo metu Rusijos Krasnodaro krašte – pietiniame regione, kuriame yra kelios turistų pamėgtos vietos – buvo surengta „kelių šimtų“ Ukrainos dronų ataka, pranešė regiono gubernatorius Venjaminas Kondratjevas.
„Novorosijske žuvo aštuonerių metų vaikas (...). Aštuoni žmonės, įskaitant vieną vaiką, taip pat buvo sužeisti ir paguldyti į ligoninę“, – platformoje „Telegram“ sakė V. Kondratjevas.
Jis pridūrė, kad dronų nuolaužos apgadino 21 pastatą šiame uostamiestyje, o nepatvirtintose nuotraukose socialiniuose tinkluose matyti daugiabučiai su išdaužytais langais ir apdegę automobiliai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Kyjivas „įvykdė unikalią operaciją, nukreiptą prieš karinio jūrų laivyno bazę Novorosijske – paskutinę didelę Rusijos laivyno tvirtovę Juodojoje jūroje, esančią daugiau nei už 300 kilometrų nuo fronto linijos“.
„Patvirtinti pataikymai į oro gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uosto infrastruktūrą“, – socialiniuose tinkluose nurodė jis.
V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą iš Rusijos socialinių tinklų, kuriame užfiksuota ataka – oranžiniai oro gynybos blyksniai, į dangų nukreipti mėlyni antidroniniai lazerio spinduliai ir tirštas pilkas debesis, kylantis virš miesto po aušros.
Dar vienas žmogus Krasnodaro krašte žuvo drono nuolaužoms nukritus į privataus namo sodą Volnos kaime.
Du žmonės buvo sužeisti kurortiniame Gelendžiko mieste Juodosios jūros pakrantėje.
Praėjusią naktį virš savo teritorijos ir Juodosios jūros Rusija numušė 502 Ukrainos dronus, sakoma Gynybos ministerijos pranešime.
Tuo metu ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Maskva atakavo Ukrainą keliomis raketomis ir 138 dronais, kurių 112 buvo numušti arba perimti. Didžioji dalis jų buvo nukreipta į pietinę Odesos sritį ir Sumus šalies šiaurės rytuose.