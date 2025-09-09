Per Rusijos išpuolį prieš vyriausybės pastatą Kyjive panaudota balistinė raketa

Andrijus Jermakas sakė, kad sekmadienio ataką – pirmąjį tokio pobūdžio išpuolį per daugiau nei trejus karo metus – aptarė su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
„Pirmą kartą priešas atakavo Ukrainos vyriausybės pastatą – smūgis balistine raketa „Iskander“, – rašė A. Jermakas socialiniame tinkle „X“.
Galingąsias „Iskander“ Rusija plačiai naudojo prieš kitus taikinius Ukrainoje.
Sekmadienį Rusija paleido didžiausią dronų ir raketų bangą į Ukrainą nuo plataus masto karo pradžios 2022-ųjų vasarį.
Europos Sąjungos (ES) ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova, lankydamasi pastate, atkreipė dėmesį į „žiojėjančią skylę“, kurią paliko smūgių ir raketų liekanos.
„Tik todėl, kad raketa nespėjo visiškai sprogti, visas pastatas nebuvo paverstas griuvėsiais“, – sakė ji.
Nukentėjo 800–900 kv. m plotas, pirmadienį pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos vadovas Andrijus Danykas.
Dėl išpuolio kilo gaisras, kuris išplito „labai greitai“, – teigė jis grupei žurnalistų, apsilankiusių įvykio vietoje.
Po rekordinio sekmadienio išpuolio, per kurį žuvo ir buvo sužeisti keli žmonės, Kyjivas paragino savo sąjungininkus įvesti naujas ekonomines sankcijas Maskvai.
A. Jermakas sakė, kad su M. Rubio aptarė „sankcijų Rusijai griežtinimą“, taip pat saugumo garantijas, kurių Kyjivas reikalauja paliaubų atveju.