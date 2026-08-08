Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 190 karių

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 251 (+4) priešo tanką, 25 099 (+1) šarvuotas kovos mašinas, 47 580 (+58) artilerijos sistemų, 2 009 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 556 (+6) oro gynybos sistemas, 439 (+0) karo lėktuvus, 354 (+0) sraigtasparnius, 2 162 (+10) antžemines robotizuotas sistemas, 449 606 (+ 1 751) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 007 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+1), 2 povandeninius laivus (+0), 131 417 (+349) automobilių ir degalų cisternų, 4 504 (+2) specialiosios įrangos vienetus.