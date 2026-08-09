Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2026 metų rugpjūčio 9 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 457 tūkst. 740 karių (žuvusių ir sužeistųjų).
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 253 (+2 per praėjusią parą) priešo tankus, 25 103 (+4) šarvuotąsias kovos mašinas, 47 621 (+41) artilerijos sistemą, 2 013 (+4) daugkartinio raketų paleidimo įrenginių, 1 556 (+0) oro gynybos sistemas, 439 (+0) karo lėktuvus, 354 (+0) sraigtasparnius, 2 171 (+9) antžeminę robotų sistemą, 451 248 (+1 642) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 007 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 (+0) karo laivus / katerius, 2 (+0) povandeninius laivus, 131 775 (+358) automobilius ir degalų cisternas, 4 505(+0) specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys dar tikslinami.
Kaip skelbiama, šeštadienį iki 22 val. fronto linijoje fiksuoti iš viso 142 susirėmimai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų. Pokrovsko kryptimi ukrainiečių pajėgos neutralizavo daugiau kaip 50 rusų karių.