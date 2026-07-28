Rusijos pajėgos trečią kartą puolė tą patį civilinį laivą netoli Odesos

„Šiandien Rusija trečią kartą puolė su Liberijos vėliava plaukiojantį civilinį laivą, išmetusį inkarą netoli Odesos uosto prieigų“, – sakoma pranešime.
Pasak USPA, per ataką laivas buvo tuščias ir jame nebuvo įgulos. Po smūgio gautas pranešimas apie dūmus vairinės zonoje.
„Pakartotiniai smūgiai tam pačiam civiliniam laivui dar kartą parodo Rusijos išpuolių pobūdį – taikinys yra ne tik uosto infrastruktūra ar kroviniai, bet ir pats civilinis prekybos laivynas“, – teigė USPA.
Rusija sistemingai kelia grėsmę tarptautinei laivybai Juodojoje jūroje, siekdama sutrikdyti Ukrainos jūrų logistiką ir pakenkti komercinės laivybos saugumui, teigė USPA.
Ukrainos nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose pavaduotojas Volodymyras Pavličenka pirmadienį vykusiame JT Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė, kad Rusija vykdo sąmoningą kampaniją prieš Ukrainos grūdų eksportą ir bando blokuoti jūrų prekybos kelius Juodojoje jūroje, taip keldama grėsmę pasaulio aprūpinimui maistu.
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