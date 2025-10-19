 Rusijos pajėgos Ukrainoje per parą neteko dar 1 tūkst. karių

2025-10-19 10:08
Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. spalio 19 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 130 180 karių, iš jų 1 000 – per pastarąją parą.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Iki spalio 19 d. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino: 11 268 (+1 per pastarąją parą) priešo tankus, 23 399 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 33 834 (+45) artilerijos sistemas, 1 524 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 1 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) orlaivius, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 967 (+444) taktinio lygio bepiločius orlaivius, 3 864 (+0) kruizines raketas, 28 (+0) karo laivus / katerius, vieną (+0) povandeninį laivą, 64 798 (+126) transporto priemones ir degalų cisternas, 3 980 (+0) specialiosios įrangos vienetų.

Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. palei fronto liniją įvyko 116 kovinių susirėmimų, maždaug trečdalis jų – Pokrovsko sektoriuje.

