Rusijos pietvakariuose per smūgį žuvo žmogus

Pasak Rostovo srities gubernatoriaus Jurijaus Sliusario, raketų nuolaužos po smūgio Taganrogui nukrito ant gyvenamųjų pastatų, todėl žuvo moteris, o vyras buvo sužeistas.
„Pastato gyventojai evakuojami. Įrengtas laikinas apgyvendinimo centras“, – „Telegram“ tinkle rašė J. Sliusaris.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai. Taip siekiama priversti Maskvą sėsti prie derybų stalo po beveik ketverių su puse metų karo.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, praėjęs mėnuo buvo daugiausia civilių gyvybių Ukrainoje nusinešęs laikotarpis nuo 2022 metų balandžio, Maskvai suintensyvinus tolimojo nuotolio smūgius į miestus visoje Ukrainoje.