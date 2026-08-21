Per Rusijos smūgį Kryvyj Rihe, naujais duomenimis žuvo 14 žmonių, 121 – sužeistas

Jo duomenimis, nukentėjusiųjų skaičius išaugo iki 121. Tarp jų yra 22 vaikai.
29 asmenys sužeisti sunkiai, įskaitant penkis vaikus.
Pranešama, kad rusų dronai smogė didžiausiam Kryvyj Riho prekybos centrui. Po atakos užsiliepsnojo prekybos centro parduotuvės.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė ataką prieš savo gimtąjį miestą, pavadindamas ją „visiškai ciniška ir pasibjaurėtina“. Pasak V. Zelenskio, atakos dronai smogė dviem bangomis – praėjus pusvalandžiui po pirmojo smūgio ir kilus gaisrui, buvo surengtas antrasis smūgis. Tai esą buvo tikslingas bandymas atakuoti gelbėjimo tarnybų darbuotojus.
„Tokie išpuoliai yra ne kas kita, kaip teroro aktai“, – pabrėžė V. Zelenskis . Jis paragino tarptautinę bendruomenę patraukti Rusiją atsakomybėn.
Kryvyj Rihas yra už 350 km į pietryčius nuo sostinės Kyjivo.