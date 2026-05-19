Rusijos smūgio Ukrainos Prylukų miestui aukų skaičius padidėjo iki 3: ligoninėje mirė 15-metis

Apie tai praneša portalas „Ukrainska Pravda“, remdamasis Černihivo srityje esančio Prylukų rajono karinės administracijos vadovu Volodymyru Černovu ir policija.
Pasak V. Černovo, vaiko būklė buvo kritinė.
Liudininkė Svitlana Sydorenko pasakojo, kad paauglys ėjo netoli prekybos centro „Epicentr“, kai smogė rusų raketa. Jis patyrė skeveldrinių nugaros ir pilvo sužalojimų, jį išsivežė medikai.
Regiono policija patvirtino 15-mečio mirtį.
Anksčiau Černihivo srities pareigūnai skelbė, kad Rusija paleido balistinę raketą į Prylukų miesto, esančio maždaug už 150 km į rytus nuo Kyjivo, centrą ir kad žuvo du žmonės, o dar mažiausiai 17 buvo sužeisti.
Atskirai pareigūnai šiaurės rytinėje Sumų srityje pranešė, kad viename pasienio kaime nuo Rusijos dronų antradienį žuvo kiti du žmonės.