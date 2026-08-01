Per Rusijos smūgius Kyjive žuvo 9 žmonės, daugiau nei dvi dešimtys sužeisti

Tiek Rusija, tiek Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atakas, o Maskva padidino tolimojo nuotolio smūgių skaičių miestuose ir miesteliuose visoje Ukrainoje.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, birželis buvo daugiausiai civilių gyvybių nusinešęs mėnuo Ukrainoje nuo 2022 metų balandžio.
Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad Rusija smogė penkiems Kyjivo rajonams, pražudydama devynis žmones ir sužeisdama dar 27, įskaitant keturis vaikus.
„Sprogimai mieste. Kyjivas atakuojamas balistinėmis raketomis. Likite slėptuvėse!“ – kiek anksčiau „Telegram“ rašė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė girdėję daugiau nei 10 sprogimų iš eilės, dėl kurių gatvėse aidėjo automobilių signalizacijos.
Kyjivo Darnycios rajone per atakas apgadinti keli pastatai ir transporto priemonės, pareigūnai pranešė apie septynis žuvusius ir 14 sužeistų žmonių šioje vietovėje.
Solomiankos rajone, kur smūgiai apgadino penkiaaukštį gyvenamąjį namą, žuvo du žmonės ir dar aštuoni buvo sužeisti.
Išgelbėta daugiau nei 100 žmonių
Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtose nuotraukose matyti ugniagesiai, purškiantys vandenį į gyvenamąjį namą.
Kitose nuotraukose užfiksuoti gelbėtojai su žibintuvėliais, naršantys po griuvėsius.
Nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad Kyjive iš nukentėjusių vietovių buvo išgelbėti 105 žmonės.
Nors Kyjivas susiduria su beveik kasnaktinėmis atakomis, Ukraina pastaraisiais mėnesiais taip pat suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai, iš dalies siekdama daryti spaudimą Maskvai sėsti prie derybų stalo po beveik puspenktų metų karo.
Rusijos internetinės prekybos milžinė „Wildberries“ penktadienį pranešė, kad po naktinės atakos užsidegė jos logistikos centras Volgograde – tai naujausias iš virtinės smūgių bendrovės objektams.
Kyjivas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę, kurioje dirba tūkstančiai žmonių ir kuri tapo svarbia ekonomikos dalimi, dronų dalių sandėliavimu ir pagalba Rusijos kariuomenei.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
V. Zelenskis po susitikimo teigė, kad D. Trumpas sutiko suteikti Ukrainai licenciją gaminti raketas „Patriot“.
Tačiau JAV prezidentas penktadienį pareiškė, kad Vašingtonas turės būti „labai atsargus“ dėl licencijos gaminti šias raketas suteikimo Ukrainai.