Per Rusijos smūgius nukentėjo Ukrainos dujų objektai, sutriko elektros tiekimas

Nuo 2022-ųjų, kai surengė invaziją į Ukrainą, Maskva kiekvieną žiemą puola Ukrainos energetikos infrastruktūrą, priversdama Kyjivą įvesti avarinius elektros tiekimo nutraukimus ir importuoti energiją iš užsienio.
„Pranešama apie smūgius ir destrukciją keliuose regionuose vienu metu. Sustabdyta daugelio itin svarbių objektų veikla“, – pranešime teigė dujų bendrovės „Naftohaz“ generalinis direktorius Serhijus Koreckis.
Po ketvirtadienio smūgių Ukrainos energetikos tinklo operatorius paskelbė apie avarinius elektros tiekimo nutraukimus aštuoniuose regionuose.
„Šį rudenį rusai kiekvieną dieną išnaudoja, kad smogtų mūsų energetikos infrastruktūrai“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusijos paleido 320 dronų ir 37 raketas, iš kurių numušti 283 dronai ir penkios raketos.
Pajėgos teigė, kad išpuoliai daugiausia buvo nukreipti į Charkivo sritį šiaurėje ir rytinę Poltavos sritį, kur, anot didžiausios privačios šalies energijos tiekėjos DTEK, buvo sustabdytas darbas viename dujų gamybos objekte.
Žiniasklaida anksčiau tvirtino, kad per naujausius Rusijos smūgius buvo sustabdyta apie 60 proc. Ukrainos dujų gavybos, o dėl atakų prieš elektrines šimtai tūkstančių šalies gyventojų liko be elektros.
Kremlius tvirtina, kad rusų pajėgos taikosi tik į karinius objektus.
Praėjusiais metais Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė arešto orderius dviem aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnams dėl atakų prieš Ukrainos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra karo nusikaltimas ir kad jie padarė pernelyg didelę žalą civiliams gyventojams.
Kyjivas kreipėsi į savo sąjungininkus, prašydamas daugiau oro gynybos sistemų, kad apsaugotų svarbią infrastruktūrą, taip pat pats vykdo atsakomuosius smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.