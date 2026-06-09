Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo trys žmonės, tarp jų – nėščia moteris

Ukrainos teigimu, Rusija stiprina atakas prieš civilius gyventojus, nes nesugeba pasiekti Kremliaus iškeltų tikslų jau penktus metus besitęsiančioje Maskvos invazijoje.
„Čuhujive žuvo mažiausiai trys žmonės, įskaitant nėščią 22 metų moterį“, – sakė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, turėdamas omenyje miestą šiaurės rytinėje Charkivo srityje.
Anksčiau skelbta apie keturis žuvusiuosius.
Gelbėjimo tarnybos paskelbė nuotraukas, kuriose matyti liepsnos apimti gyvenamieji pastatai ir stovintys automobiliai.
Čuhujivo merė Halyna Minajeva teigė, kad į miestą, esantį į pietvakarius nuo srities centro Charkivo, pataikė raketos ir Irano gamybos dronai „Shahed“.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija paleido 166 tolimųjų nuotolių atakos dronus ir dvi valdomąsias raketas į Ukrainą. Pasak jų, oro gynybos pajėgos numušė 146 iš šių dronų.
Savo ruožtu Rusijos gynybos ministerija teigė, kad per naktį oro gynybos pajėgos numušė 140 Ukrainos dronų. Regioninės gelbėjimo tarnybos pranešė, kad Belgorodo srities daugiabučiame name nukrito Ukrainos dronas, dėl kurio žuvo moteris.
Rusijos pažanga didžiulėje fronto linijoje šiais metais apstojo, nepaisant to, kad Maskva kas mėnesį užverbuoja iki 30 tūkst. naujų kovotojų.
Abi pusės suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius.
„Nesugebėdama pasiekti savo tikslų mūšio lauke, Rusija didina terorą prieš civilius gyventojus, – sakė A. Sybiha. – Raginame pasaulį didinti spaudimą Rusijos režimui ir dar labiau padidinti šio teroro kainą agresoriui.“
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę atmetė ukrainiečių lyderio Volodymyro Zelenskio pasiūlymą surengti tiesiogines derybas karui užbaigti.
Savaitgalį Londone susitikę Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė pritariantys Kyjivo pasiūlymui dėl „tiesioginio dialogo“.
V. Zelenskis britų žiniasklaidai teigė Kyjive susitikęs su Rusijos oligarchu Romanu Abramovičiumi ir perdavęs V. Putinui žinią, kad „mes neatiduosime jums savo teritorijos“.
Rusijos prezidentas primygtinai tvirtina, kad Maskva ketina jėga užgrobti visą Rytų Ukrainą, kad ir kiek tai užtruktų.