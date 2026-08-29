 Rusijos teismas už akių nusprendė suimti žurnalistą Aleksandrą Nevzorovą

Rusijos teismas už akių nusprendė suimti žurnalistą Aleksandrą Nevzorovą

2026-08-29 17:46
Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

Sankt Peterburgo Primorskio rajono teismas priėmė nutartį už akių suimti žurnalistą ir publicistą Aleksandrą Nevzorovą, kuris kaltinamas pagal įstatymus dėl ekstremizmo finansavimo ir įpareigojimų „užsienio agentams“ nevykdymo.

Aleksandras Nevzorovas
Aleksandras Nevzorovas / Scanpix nuotr.

Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė „Mediazona“, remdamasi Sankt Peterburgo teismų spaudos tarnyba.

A. Nevzorovui skirtas dviejų mėnesių kardomasis kalinimas, skaičiuojamas nuo jo ekstradicijos į Rusiją arba nuo sulaikymo Rusijos teritorijoje momento.

2025 m. gegužę publicisto ir jo žmonos Lidijos atžvilgiu buvo iškelta baudžiamoji byla dėl ekstremizmo finansavimo, susijusi su aukų rinkimu savo reikmėms. Tyrėjų teigimu, sutuoktiniai Nevzorovai, pripažinti „ekstremistine asociacija“, savo socialinių tinklų paskyrose skelbė „nuorodas, skirtas rinkti lėšoms asociacijos tikslams siekti“.

Po to, kai 2024 m. Nevzorovai buvo paskelbti „ekstremistine asociacija“, teismas nurodė jų žemės sklypus, namą ir kitą turtą perduoti valstybei.

2025 m. vasario mėnesį teismas taip pat konfiskavo butą, priklausantį A. Nevzorovo uošvei Natalijai Kolesnikovai.

2022 m. balandžio mėnesį Rusijos Teisingumo ministerija A. Nevzorovą paskelbė „užsienio agentu“.

2023 m. A. Nevzorovas už akių buvo nuteistas aštuoneriems metams kalėjimo byloje dėl tariamų karinių „netikrų naujienų“, t. y. tekstų ir vaizdo įrašų apie Rusijos kariuomenės padarytus nusikaltimus Mariupolyje ir Bučoje.

A. Nevzorovas Lietuvoje geriausiai žinomas dėl savo propagandinio ir pseudodokumentinio filmo „Mūsiškiai“ apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje 1991 m. Jame jis atvirai šlovino televizijos bokštą šturmavusius sovietų desantininkus bei Vilniaus OMON‘ą (specialios paskirties milicijos būrį), o nepriklausomybės siekusius lietuvius vaizdavo kaip fašistuojančius ekstremistus.

Tačiau 2022 m. prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, A. Nevzorovas pasmerkė Kremliaus veiksmus.

Šiame straipsnyje:
teisėtvarka
Rusija
Teismas
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