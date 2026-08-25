Rusijos Tolimuosiuose Rytuose per gaisrą dujų chemijos komplekse žuvo 3 žmonės, per 100 sužeisti

Per šį gaisrą atokiame Amūro dujų chemijos komplekse (AGCC) – Rusijos bendrovės „Sibur“ ir Kinijos naftos ir chemijos korporacijos „Sinopec“ bendrojoje įmonėje – taip pat buvo sužeista daugiau nei 100 žmonių.
„Deja, patvirtinta trijų žmonių (...) – dviejų Kinijos Liaudies Respublikos piliečių ir vieno Rusijos piliečio – mirtis“, – teigiama AGCC paskelbtame pranešime.
Pasak bendrovės, 24 žmonės dėl patirtų „daugiau ar mažiau rimtų sužalojimų“ buvo nuvežti į ligoninę, o dar 122 žmonės patyrė „lengvų sužalojimų“, dėl kurių jų nereikėjo hospitalizuoti.
„Įvykio vietoje tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos“, – nurodė AGCC ir pridūrė, kad „gelbėjimo tarnybos stengiasi užgesinti pagrindinį gaisrą ir vykdo kontroliuojamą pramoninių dujų likučių deginimą“.
Bendrovė nurodė, kad „pagrindiniai komplekso įrenginiai nebuvo apgadinti“, nes „gaisras kilo pagalbinėje techninėje objekto zonoje“.
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