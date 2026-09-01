Rusiškasis „Starlink“ konkurentas patiria nesėkmę: nauji palydovai nepasiekia reikiamo aukščio

Antroji 16 „Rassvet“ palydovų partija buvo paleista liepos 19 d. Palydovų sekimo platformos „N2YO“ duomenimis, rugpjūčio 31 d. nė vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio.
Dauguma palydovų liko 300–400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda aukštį, o mažiausiai du, remiantis turima informacija, artėja prie grįžimo į Žemės atmosferą.
Problema ta, kad kuo žemiau skrenda palydovas, tuo trumpesnis jo eksploatacijos laikas. Žemame aukštyje atmosferos pasipriešinimas veikia palydovą žymiai stipriau, todėl jis greičiau eikvoja kurą.
Iš pirmosios 16 palydovų partijos, paleistos kovo 24 d., 12 pasiekė reikiamą aukštį. Rugpjūčio pabaigoje jie vis dar išlaikė 550 km aukštį.
Šie 12 palydovų, praskriedami virš Ukrainos, du kartus per dieną teikia Rusijos pajėgoms iki pusantros valandos trukmės ryšį su antžeminiais terminalais.
Kodėl Rusija skubina diegimą
Vasario 1 d. Rusija neteko prieigos prie „Starlink“ ryšio. Būtent todėl ji atsigręžė į savo pačios sistemą „Rassvet“ ir, tikėtina, paspartino jos įgyvendinimo planus.
Antrosios partijos nesėkmė rodo, kad Maskva nebuvo pasirengusi tokiam sparčiam diegimo tempui. Todėl artimiausioje ateityje reikėtų tikėtis tolesnių vėlavimų.
Vis dėlto net ir esama palydovų konsteliacija kelia grėsmę Ukrainai. Ji leidžia Rusijos pajėgoms tiksliau nuotoliniu būdu valdyti dronus net ir per tuos trumpus laikotarpius, kai palydovinis ryšys veikia.
Aerokosminė įmonė „Bureau 1440“, kuri vysto „Rassvet“, paskelbė planus atlikti dar dešimtis paleidimų ir iškelti šimtus naujų palydovų.
Rusijai reikia mažiausiai 200–300 veikiančių palydovų, kad galėtų užtikrinti stabilų, visą parą veikiantį ryšį virš Ukrainos.
Ukraina smogia palydovų gamybos ir paleidimo įrenginiams
Rugpjūčio 15-osios naktį Ukrainos pajėgos atakavo kosminių raketų centrą „Progress“. Šiame objekte gaminamos „Sojuz“ nešančiosios raketos.
Rugpjūčio 23 d. Ukraina taip pat mėgino smogti Plesecko kosmodromui – likus dviem dienoms iki to, kai iš čia turėjo būti paleista raketa „Sojuz-2.1b“, nešanti „GLONASS-K1“ palydovą – rusišką GPS atitikmenį.
Rusija abi „Rassvet“ palydovų partijas paleido būtent iš Plesecko. Todėl smūgiai šiam objektui galėtų kelti grėsmę ne tik raketų gamybai, bet ir Rusijos gebėjimui leisti naujus palydovus.
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