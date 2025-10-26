Per rusų dronų ataką Kyjive žuvo trys žmonės

Kyjivo karinės administracijos vadovas sekmadienio rytą pareiškė, kad virš miesto skraido keli Rusijos dronai ir ragino žmones likti slėptuvėse.
„Preliminariais duomenimis, žuvo trys žmonės ir 27 buvo sužeisti“, – vėliau platformoje „Telegram“ sakė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Jis pridūrė, kad tarp sužeistųjų yra šeši vaikai.
Jis teigė, kad dronų skeveldros nukrito ant devynių aukštų gyvenamojo namo šiaurės rytiniame Desniansko rajone, sukeldamos gaisrus butuose keliuose aukštuose.
Skeveldros apgadino dar vieną devynių aukštų pastatą tame pačiame rajone, kuriame buvo išgelbėti penki žmonės.
Anot V. Klyčko, dar daugiau dronų skeveldrų nukrito ant 16 aukštų gyvenamojo namo šiauriniame Obolonskio rajone ir apgadino butą.
Pasak Ukrainos pareigūnų, smūgiai surengti kitą dieną po kitų Rusijos dronų ir raketų atakų Kyjive, per kurias žuvo keturi žmonės ir dar apie 20 buvo sužeisti.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį pareiškė, kad nenori rengti aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, sakydamas, kad „nešvaistys savo laiko“.
Šie komentarai pasirodė Kremliaus derybininkui Kirilui Dmitrijevui susitikus su D. Trumpo administracijos pareigūnais, įskaitant specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą (Stivą Vitkofą), naujienų agentūrai AFP sakė su derybomis susipažinęs Rusijos šaltinis. Diskusijos turėtų tęstis ir sekmadienį.