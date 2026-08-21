„Vakare rusai smogė Mykolajivo sričiai. Žuvo keturi žmonės, tarp jų – trys vaikai. Preliminariais duomenimis, dviem vaikams buvo po 11 metų, trečiajam – 12 metų. Gaisras apėmė parduotuvę, vaistinę ir pašto skyrių“, – teigiama įraše.
Rusų pajėgos atakavo Mykolajivą, žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus
2026-08-21 23:41
Rusijos pajėgos penktadienio vakarą atakavo Mykolajivo sritį. Čia žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ivanas Vygivskis.
Rusų pajėgos atakavo Mykolajivą, žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus / EPA-ELTOS nuotr.