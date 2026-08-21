 Rusų pajėgos atakavo Mykolajivą, žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus

Rusų pajėgos atakavo Mykolajivą, žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus

2026-08-21 23:41
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijos pajėgos penktadienio vakarą atakavo Mykolajivo sritį. Čia žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ivanas Vygivskis.

<span>Rusų pajėgos atakavo Mykolajivą, žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus</span>
Rusų pajėgos atakavo Mykolajivą, žuvo keturi žmonės, įskaitant tris vaikus / EPA-ELTOS nuotr.

„Vakare rusai smogė Mykolajivo sričiai. Žuvo keturi žmonės, tarp jų – trys vaikai. Preliminariais duomenimis, dviem vaikams buvo po 11 metų, trečiajam – 12 metų. Gaisras apėmė parduotuvę, vaistinę ir pašto skyrių“, – teigiama įraše.

 
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Rusijos pajėgos
atakavo Mykolajivą

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