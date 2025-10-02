„Ryanair“ vadovas ragina numušti ES oro uostuose pastebėtus dronus

Trečiadienį Kopenhagoje vyksta neoficialus Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kuriame ES lyderiai turėtų aptarti dronų sienos įrengimą.
M. O’Leary mano, kad dronų siena situacijos neišspręs.
„Nemanau, kad dronų siena turės kokį nors poveikį. Ar manote, kad rusai negali paleisti dronų iš Lenkijos teritorijos?“ – duodamas interviu „Politico“ klausė M. O'Leary, paprašytas pakomentuoti neseniai įvykusius incidentus, kai į kelių Europos šalių oro uostų teritoriją neteisėtai įskrido dronai.
„Kodėl mes nenumušame tų dronų?“ – tęsė M. O'Leary, kuriam taip pat kilo klausimas, kodėl tai nedaroma, „kai NATO oro erdvėje skrenda Rusijos karinis lėktuvas“.
Pastarosiomis savaitėmis oro uostų veiklą Europoje trikdė virš jų pasirodę bepiločiai orlaiviai. Oro linijų bendrovės vadovas piktinosi, kad prieš tris savaites Lenkijoje dėl pastebėtų dronų šalies oro uostai buvo priversti sustabdyti darbą keturioms valandoms. Įtariama, kad už incidento gali stovėti Rusija.
M. O’Leary taip pat atkreipė dėmesį į panašią situaciją Danijoje, kur praėjusią savaitę dėl dronų buvo dviem valandoms uždaryti Kopenhagos ir Olborgo oro uostai. Kaltininkai kol kas nenustatyti.
„Tai kelia sumaištį, todėl raginame imtis veiksmų“, – pareiškė „Ryanair“ vadovas.
ES gynybos komisaras Andrius Kubilius dronų sienos iniciatyvą įtraukė į „Rytų flango sargyba“ programą – ES rytinių pasienio šalių gynybos planą apsaugoti žemyną nuo didėjančių saugumo grėsmių.
Airijos pigių skrydžių bendrovės vadovas išreiškė skepsį dėl ES planų ir patikimumo prieš prasidedant neoficialiam viršūnių susitikimui Kopenhagoje.
„Netikiu sėdiniuojančiais, arbatą su sausainiais geriančiais Europos lyderiais“, – teigė jis.
„Jei jie negali apsaugoti net skrydžių virš Prancūzijos, kokia tikimybė, kad jie apsaugos mus nuo Rusijos?“ – pridūrė jis, turėdamas omenyje dėl oro eismo kontrolės darbuotojų streikų šalyje uždarytą Prancūzijos oro erdvę.
„Netikiu (Ursula) von der Leyen. Ji yra niekam tikusi ir turėtų atsistatydinti“, – sakė M. O’Leary.
Tiesmukais ir dažnai prieštaringais pareiškimais garsėjantis „Ryanair“ vadovas yra protestavęs prie Europos Komisijos būstinės Briuselyje dėl skrydžių vadovų streikų poveikio jo verslui. Praeitame dešimtmetyje jis yra pavadinęs ES „blogio imperija“ už „neefektyvių“ oro linijų protegavimą.
