Rytų Kinijoje ruošiamasi taifūnui „Delfinas“: paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas

Šeštadienio vakarą veiklą sustabdė Džedziango provincijos Ningbo oro uostas, esantis apie 150 kilometrų į pietryčius nuo Šanchajaus. Pranešimuose teigiama, kad miesto uoste liko daugiau nei 800 komercinių laivų.
Kinijos meteorologijos tarnyba paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą. Manoma, kad pietryčių provincijų – Džedziango arba Fudziano – pakrantę taifūnas pasieks sekmadienį.
Meteorologai prognozuoja, kad taifūnas susilpnės iki tropinės audros ir toliau judės šiaurės vakarų kryptimi. Pasak jų, didelėje Kinijos dalyje numatomas stiprus lietus.
Kaip skelbta anksčiau, liepos 11 d. rytinę Kinijos dalį pasiekė taifūnas Bavi, kuris buvo perklasifikuotas į stiprią tropinę audrą.
Kinijos valdžios institucijos iš šių vietovių kiek anksčiau evakavo beveik du milijonus žmonių.
Ekstremalios oro sąlygos antrąją liepos savaitę jau buvo padariusios didžiulę žalą pietų ir centrinėje Kinijoje – audros nusinešė mažiausiai 39 žmonių gyvybes, išsiliejo dešimtys upių, o vieno rezervuaro užtvanka pratrūko.
Prieš pasiekdamas Kiniją, taifūnas Bavi nusiaubė šiaurinę Taivano dalį ir atokias Japonijos pietvakarių salas, išvartė medžius ir paliko dešimtis tūkstančių žmonių be elektros.
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