Šalį drebina policijos skandalas: turistų pamėgtoje saloje – paslaptingi dingimai

Pietų Korėjos policijos pareigūnas, pavarde Bu, prisipažino nutraukęs dingusių asmenų bylas, pranešė BBC. Taip jis pasielgė, kad esą išvengtų papildomo darbo.
Didėjant visuomenės kritikai, policija pavėluotai pradėjo kelių dingusių asmenų paieškas saloje ir pastarosiomis savaitėmis rado keturis kūnus.
Antradienį Džedžu provincijos policija pranešė, kad Bu melagingai užbaigė mažiausiai dvi didelio atgarsio sulaukusias bylas.
Abiem atvejais Bu melagingai tvirtino susisiekęs su dingusiais asmenimis, o vėliau per anksti nutraukė jų bylas nepatvirtinęs jų buvimo vietos ir tai, kad jie saugūs.
Vienas iš atvejų buvo susijęs su 37-erių Jang Mi-ran, kuri dingo gegužę ir apie kurios dingimą pranešė jos vaikinas.
Tuo metu Bu dingusios moters vaikiną informavo, kad jis su ja kalbėjosi ir kad ji nenorėjo nei susitikti su policija, nei kad jos vaikinas su ja susisiektų. Vėliau valdžios institucijos teigė, kad Bu tai prasimanė.
Pasak valdžios institucijų, Bu įvedė šią melagingą informaciją į sistemą ir taip pat užregistravo, kad Jang žuvo per eismo įvykį, prieš užbaigdamas bylą.
Praėjusią savaitę jos kūnas buvo rastas netoli palmių plantacijos Džedžu saloje.
Kitu atveju, kai liepą buvo pranešta apie dingusį 60 metų vyrą, Bu irgi melagingai tvirtino, kad kalbėjosi su šiuo vyru ir kad šis nenorėjo, jog su juo būtų susisiekta.
Vyras galiausiai buvo rastas negyvas anksčiau šį mėnesį.
Policija taip pat teigė mananti, kad Bu galėjo per anksti užbaigti dar 25 dingusių asmenų bylas, nors kai kuriais iš šių atvejų galiausiai buvo patvirtinta, kad žmonės yra gyvi ir saugūs.
Smurtiniai nusikaltimai Pietų Korėjoje yra reti, o savižudybių skaičius šalyje yra vienas didžiausių pasaulyje.
Patraukė visuomenės dėmesį
Turizmo sektorius vis labiau nerimauja dėl internete pasklidusių gandų, kad Džedžu sala yra nesaugi, paaiškėjus apie pareigūno Bu veiksmus.
Nors žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad turistų skaičius šiais metais saloje sumažėjo, Džedžu provincijos vyriausybė ir vietos turizmo pramonė perspėjo nesieti šio sumažėjimo su pastaruoju metu dingusių asmenų bylomis.
Kaip rašo „Korea Times“, valdžia pažymėjo, kad kasmetinius turistų srautų palyginimus apsunkina savaitės dienų skirtumai, nes lankytojų skaičius labai svyruoja tarp darbo dienų ir savaitgalių. Be to, pastaruoju metu taip pat sumažėjo laisvų vietų skaičius vidaus skrydžiuose į Džedžu salą, todėl ją gali aplankyti mažiau keliautojų.
Jie paaiškino, kad dėl šių veiksnių sunku daryti išvadą, jog pastaruoju metu sumažėjusį vietinių lankytojų skaičių lėmė dingusių asmenų bylos.
Vis dėlto vietos turizmo asociacija išreiškė susirūpinimą, kad susiklosčiusi situacija gali pakenkti salos turizmo pramonei, jei ji tęsis.
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