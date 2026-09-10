Šalį skaldo vaikų nužudymu įtariamos motinos byla: socialiniuose tinkluose – neįtikėtinos teorijos

36 metų Masačusetso valstijos gyventoja Lindsay Clancy kaltinama 5-metės Coros, 3-mečio Dawsono ir 8 mėnesių Callano nužudymu.
Slaugytoja dirbusi L. Clancy, tuo metu buvusi motinystės atostogose, 2023 m. sausio 24 d. pasmaugė savo vaikus.
Jų kūnus rūsyje rado atžalų tėvas Patrickas Clancy. Vyras namo kieme aptiko ir sunkiai sužeistą savo žmoną, kuri, įvykdžiusi žmogžudystes, manoma, bandė nusižudyti. Moteris tebėra paralyžiuota ir naudojasi neįgaliojo vežimėliu.
Penkių savaičių trukmės L. Clancy teismo procesas baigėsi rugsėjo 4 d., skelbė „ABC News“, kai prisiekusieji po daugiau nei savaitę trukusių svarstymų nepriėmė vieningo nuosprendžio.
„Jautė, jog negali funkcionuoti“
Prokurorų teigimu, L. Clancy planavo savo vaikų nužudymą, be to, ji suprato savo veiksmus bei „šaltai ir tikslingai“ įvykdė žmogžudystes, prieš tai užtikrinusi, kad jos vyro nebūtų namuose, rašo „The Guardian“.
Tačiau L. Clancy gynyba aiškino, kad įtariamoji – nepakaltinama. Kaltinamosios advokatas Kevinas Reddingtonas teigė, kad L. Clancy ištiko pogimdyminė psichozė, dėl ko ji ir įvykdė žmogžudystes.
Teismo metu K. Reddingtonas iškvietė psichiatrą dr. Phillipą Resnicką, kad šis paliudytų, jog L. Clancy sirgo sunkia depresija, turėjo nerimo sutrikimų, kurie gimus vaikams paūmėjo iki tokio lygio, kad ji „jautė, jog negali funkcionuoti“.
„Nusikaltimo metu ponia L. Clancy, tiesą sakant, buvo apimta psichozės būsenos“, – tvirtino Ph. Resnickas.
Pogimdyminės psichozės simptomus apima manija, depresija, nuotaikos svyravimai, chaotiškas elgesys ir net haliucinacijos. Liga atsiranda ar pasunkėja moteriai po gimdymo, jos pradžia gali būti staigi arba laipsniška ir paprastai būna sunki.
„Moterys, rūpindamosi pažeidžiamu kūdikiu, praranda realybės suvokimą, todėl rizika kūdikiui yra didelė“, – „The Guardian“ sakė psichologė Jessica Heron.
Nepriėmė vieningo nuosprendžio
Dvylikos prisiekusiųjų, iš kurių – devynios moterys ir trys vyrai, diskusija truko daugiau nei 38 valandas. Galiausiai, pasak K. Reddingtono, vienuolika prisiekusiųjų pritarė išteisinamajam nuosprendžiui, tuo tarpu vienas prisiekusysis buvo už kaltinamąjį nuosprendį. Kadangi nebuvo vieningo nuosprendžio, teisėjas paskelbė bylos nagrinėjimo nutraukimą, atverdamas kelią dar vienam teismo procesui.
Po tokios bylos kulminacijos advokatas pareiškė tikįs, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteiks malonę L. Clancy.
„Pone prezidente, tikiuosi, kad apsvarstysite šios jaunos moters nuosprendį“, – „ABC“ laidoje „Good Morning America“ sakė K. Reddingtonas.
Tiesa, D. Trumpo suteikiama malonė taikoma JAV federalinėje teisingumo sistemoje, o L. Clancy buvo teisiama Masačusetso valstijos baudžiamojo teisingumo sistemoje.
„TikTok“ tyrėjai
L. Clancy byla prikaustė visos Amerikos dėmesį, o socialiniuose tinkluose įtariamoji sulaukė begalinio... palaikymo.
Kriminalinių bylų entuziastai „TikTok“ ir kitose socialinių medijų platformose įsitikinę, kad L. Clancy veiksmai buvo tokie neįprasti, jog ją esą „pakišo“ jos vyras Patrickas, kuris liudijo, kad žmogžudysčių metu buvo vaistinėje.
Kai L. Clancy buvo pirmą kartą pateikti kaltinimai, motinos internete ėmė dalintis savo istorijomis apie patirtus sunkumus po gimdymo. Tačiau, anot „USA Today“, liepos 20 d. prasidėjus teismo procesui, vertinimai socialiniuose tinkluose pasikeitė: internautai ėmė kurti sąmokslo teorijas, esą siaubingą nusikaltimą įvykdė ne L. Clancy, o jos vyras.
P. Clancy advokatai savo ruožtu antradienį paskelbtame pareiškime sukritikavo tokių teorijų kūrėjus, o istorijas internete pavadino „dezinformacijos kampanija“.
Tuo tarpu pati L. Clancy, kuri yra informuota apie bylos populiarumą socialiniuose tinkluose, irgi atmetė šias sąmokslo teorijas, trečiadienį interviu „NBC News“ sakė jos advokatas K. Reddingtonas.
L. Clancy, anot advokato, po didelio atgarsio sulaukusios bylos tebėra linkusi į savižudybę.
„Ji stipri. Ji turi neįtikėtiną šeimos palaikymą. Tačiau ji linkusi į savižudybę. Turiu omenyje, kad ji yra stebima visą parą. Aš dėl jos nerimauju kiekvieną dieną“, – sakė K. Reddingtonas.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
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+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
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|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
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