2025-11-06 17:04
BNS inf.

Iš Pakistano į Afganistaną ketvirtadienį buvo paleisti sviediniai, naujienų agentūrai AFP pareiškė afganistaniečių kariuomenės šaltinis ir liudininkai.

Šaltinis ir liudininkai: Pakistanas apšaudė Afganistaną / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Sviediniai buvo paleistas tuo metu, kai Pakistanas ir Afganistanas Turkijoje atnaujino taikos derybas, siekiant sustiprinti trapias paliaubas.

„Pakistanas naudojo lengvuosius ir sunkiuosius ginklus ir taikėsi į civilių teritorijas“, – pareiškė Afganistano karinis šaltinis.

Jis pridūrė, kad Pakistano apšaudymas truko apie 10–15 minučių.

„Mes dar nesiėmėme atsakomųjų veiksmų, iš pagarbos Stambule vykstančioms deryboms“, – nurodė šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.

Pakistano ir Afganistano derybos Stambule surengtos po kruviniausių nuo 2021 metų susirėmimų tarp šių dviejų Pietų Azijos kaimynių, kai į valdžią sugrįžo Talibanas.

Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. 

