Šaltinis ir liudininkai: Pakistanas apšaudė Afganistaną

Sviediniai buvo paleistas tuo metu, kai Pakistanas ir Afganistanas Turkijoje atnaujino taikos derybas, siekiant sustiprinti trapias paliaubas.
„Pakistanas naudojo lengvuosius ir sunkiuosius ginklus ir taikėsi į civilių teritorijas“, – pareiškė Afganistano karinis šaltinis.
Jis pridūrė, kad Pakistano apšaudymas truko apie 10–15 minučių.
„Mes dar nesiėmėme atsakomųjų veiksmų, iš pagarbos Stambule vykstančioms deryboms“, – nurodė šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.
Pakistano ir Afganistano derybos Stambule surengtos po kruviniausių nuo 2021 metų susirėmimų tarp šių dviejų Pietų Azijos kaimynių, kai į valdžią sugrįžo Talibanas.
Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta.
