Tai, kaip įtariama, yra naujausias nužudymas per karą Ukrainoje.
Nuo Maskvos puolimo pradžios prieš daugiau nei ketverius metus Kyjivas įvykdė ne vieną Rusijos karininkų nužudymą.
Rusijos tyrėjai nurodė, kad vienas žmogus žuvo, o kitas buvo paguldytas į ligoninę, kai miesto pietiniame Puškino rajone sprogo automobilis.
Sankt Peterburge įsikūręs naujienų kanalas „Fontanka“ pranešė, kad žuvo Rusijos karininkas, o jo žmona buvo sužeista.
„Fontankos“ duomenimis, vyras tarnavo Rusijos karinėse oro pajėgose ir oro gynybos pajėgose.
Kanalas nurodė, kad taikiniu sutuoktiniai tapo tuomet, kai buvo beišvykstą iš savo namų.
Jis paskelbė nuotraukas, kuriose matyti apgadintas automobilio priekis netoli parduotuvės ir įvykio vietoje stovintys greitosios pagalbos automobiliai.
Ukraina situacijos kol kas nekomentavo.
Kyjivas prisiėmė atsakomybę už kai kuriuos nužudymus, o dėl kitų tylėjo.
Nužudymai buvo vykdomi naudojant automobilių bombas, paspirtukuose paslėptus sprogmenis ir šaudant.
Aukščiausio rango Rusijos karininkas, tapęs taikiniu per karą, buvo generolas leitenantas Igoris Kirilovas, nužudytas 2024 metų gruodį prie savo buto Maskvoje.
Šie nužudymai sukrėtė Rusiją ir net paskatino Vladimirą Putiną praeityje pripažinti galingų šalies žvalgybos tarnybų saugumo spragas.
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