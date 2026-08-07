Per šaudynes Tailande žuvo aštuoni žmonės

Iš pradžių jis nušovė savo senelius, panaudodamas senelio pistoletą, tada nuvyko į vidurinę mokyklą į šiaurę nuo Bankoko ir pražudė tris mokytojus ir tris moksleivius, pranešime tvirtino nacionalinė policija.
Penktadienį dešimtys policininkų ir gelbėtojų susirinko prie Debsirino Nontaburio mokyklos Nontaburio provincijoje. Tėvai skubėjo pasiimti savo vaikus, o apsiašaroję mokiniai ir darbuotojai lauke guodė vieni kitus.
„Bijojau, kad mirsiu, kad negalėsiu siekti savo svajonių“, – sakė 12-okė Pawarisa Maylissa, kuri tikisi studijuoti mediciną.
„Išgirdau daug garsių šūvių, nes atrodė, kad įtariamasis buvo tiesiai virš mūsų. Net girdėjau, kaip kulkos krenta ant žemės“, – kalbėjo moksleivė.
15 sužeistų mokinių nukentėjo ne nuo šūvių, o bandydami bėgti, vietos transliuotojui „Thai PBS“ sakė vidaus reikalų viceministras Polapee Suwunchwee.
Remiantis vietos žiniasklaidos priemonių pranešimais, kuriuose cituojamos valdžios institucijos, šaulys buvo identifikuotas kaip toje mokykloje mokęsis paauglys, skelbiama, kad žuvo ir jis.
„Kaip tai galėjo įvykti“
Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad įtariamąjį nušovė policijos pareigūnai, o kituose nurodoma, jog jis nusižudė.
„Tai toks siaubingas incidentas. To niekada neturėjo būti. Kaip tai galėjo įvykti mūsų šalyje?“ – Bankoko vyriausybės rūmuose žurnalistams tvirtino ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas.
Vietos žiniasklaida paskelbė nuotraukas, kuriose matyti įtariamasis su violetine mokyklos uniforma ir juodu krepšiu per petį, o ant žemės matosi kelios šovinių tūtelės.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip į mokyklą atvyko keliolika psichikos sveikatos darbuotojų, o eismas prie jos buvo beveik sustojęs.
Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 mln. ginklų – po vieną septyniems gyventojams.
Praeityje duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudymo incidentams.
Tailando policija pašovė ir sulaikė paauglį šaulį, kuris vasario mėnesį paleido ugnį mokykloje šalies pietuose, žuvo jos direktorius, o dar du moksleiviai buvo sužeisti.
Paauglys per šaudynes panaudojo policininko ginklą.
Vietos policijos viršininkas tuo metu teigė, kad įtariamasis gruodį buvo hospitalizuotas psichiatriniam gydymui ir vėliau buvo išrašytas.
Paauglys prieš incidentą peiliu padūrė policininką ir pavogė jo ginklą, o tada panaudojo jį per išpuolį.
2022 m. ginklu ir peiliu ginkluotas buvęs policininkas įsiveržė į darželį šalies šiaurėje ir pražudė 24 vaikus bei 12 suaugusiųjų – tai buvo vienos kruviniausių žudynių Tailande.
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