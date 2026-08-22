Saugojo iki paskutinio atodūsio

Tokiuose miestuose, kaip Kalis ir Pereira, gelbėtojai dirbo plikomis rankomis, taip pat pasitelkdami kranus ir šunis, sustodami ne pailsėti, o įsiklausyti, ar negirdėti gyvybės ženklų.
Vienos moters mirtis ypač sujaudino pasaulį. Tarp žuvusiųjų buvo 38 metų moteris, kuri giriama už drąsą ir nesvyruojančią meilę, atsidavimą savo šuniui.
Deja, į nelaimės vietą atvykę gelbėtojai moteriai padėti nebegalėjo – jai konstatuota mirtis. Tačiau jai pavyko išgelbėti mylimo keturkojo Salomono gyvybę.
Tai Lenny Ruiz Fernandez – gyvūnų teisių aktyvistė, teisininkė ir šuniuko Salomono šeimininkė.
Kai prasidėjo žemės drebėjimas, Lenny ir jos šuo buvo savo namuose, daugiabutyje. Visi daiktai staigiai pradėjo kristi žemyn, ėmė byrėti sienos. Moteris savo kūnu kaip skydu bandė apsaugoti augintinį nuo krintančių nuolaužų.
Deja, į nelaimės vietą atvykę gelbėtojai moteriai padėti nebegalėjo – jai konstatuota mirtis. Tačiau jai pavyko išgelbėti mylimo keturkojo Salomono gyvybę. Gelbėtojai išsigandusį, tačiau gyvą šunį surado po Lenny kūnu, moters rankose.
Šuo buvo atiduotas Lenny šeimai ir toliau gydomi jo patirti sužalojimai.
Lenny dirbo Pasto gyvūnų apsaugos taryboje, atstovaudama tiems, kurie neturėjo balso priimant svarbius sprendimus.
Salomonas dalyvavo ir savo šeimininkės laidotuvėse. Šuniukui buvo leista paskutinį kartą atsisveikinti su savo šeimininke – keturkojis buvo švelniai užkeltas ant karsto.
Visi laidotuvių dalyviai buvo apsirengę baltai – to būtų norėjusi Lenny.
Miesto bendruomenė feisbuke rašė: „Giminės, draugai ir artimieji susirinko atiduoti paskutinę pagarbą Lenny ir prisiminti jos gyvenimą, paženklintą meile ir solidarumu su gyvūnais. Lenny prašymu, išreikštu būnant gyvai, laidotuvių dalyvių buvo paprašyta dėvėti baltai ir vietoj gėlių aukoti maisto šunims, kad jį būtų galima perduoti gyvūnams, kuriems to reikia.“
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