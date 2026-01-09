SBU paskelbė rusiškos balistinės raketos „Oreshnik“ fragmentų nuotraukas

Maskva pranešė paleidusi hipergarsiniu greičiu skriejančią raketą, kurios, anot Kremliaus, perimti neįmanoma, tačiau nenurodė, į ką ji buvo nukreipta.
Tai tik antras žinomas atvejis, kai buvo panaudotas šis ginklas. Šį kartą Rusija „Orešnik“ panaudojo atakuodama vakarinę Lvivo sritį.
„Atakuodamas civilinius taikinius mūsų šalyje netoli sienos su Europos Sąjunga, Kremlius staigiai prastėjant oro sąlygoms bandė sunaikinti gyvybiškai svarbią srities infrastruktūrą“, – nurodė SBU.
Tačiau SBU išplatintame pranešime nebuvo nurodyta, į ką būtent taikėsi Maskva „Orešniku“ ir kokia žala buvo padaryta.
Tarp iki šiol rastų dalių buvo raketos stabilizavimo ir valdymo blokas, variklio dalys ir purkštukai, pranešė SBU.
Tai buvo pirmas abiejų pusių patvirtinimas, kad raketa buvo paleista būtent į Lvivo regioną.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos gynybos ministerija anksčiau skelbė, kad tokia raketa buvo paleista, tačiau nepatikslino, kur, nors Lvivo pareigūnai pranešė apie didelius sprogimus po balistinės raketos smūgio.
Lvivo meras Andrijus Sadovijus anksčiau penktadienį pareiškė, kad į regioną buvo paleista 13 km per val. greičiu skridusi balistinė raketa, nors ir neįvardijo, kad tai buvo „Orešnik“.
Rusijos kariuomenės tinklaraštininkai teigė, kad taikinys buvo dujų saugykla.
A. Sadovijus pasakė tik tiek, kad buvo smogta „kritinės svarbos infrastruktūros objektui“, dėl ko kilo gaisras.