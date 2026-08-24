Scottas Bessentas: JAV sankcijos sunaikins visas Irano ekonomiką palaikančias priemones

Kalboje jis išplėtė Vašingtono grasinimus dėl antrinių sankcijų ir įspėjo apie skaudžias pasekmes šalims, atsisakančioms prisijungti prie šios spaudimo kampanijos.
„Mūsų tikslas visame pasaulyje – nutraukti kiekvieną šį tironišką režimą palaikančią ekonominę gyvybės liniją, kol Teheranas liks vienas“, – sakė S. Bessentas.
„Mes pareikalausime visų atsakomybės, ir tai yra šio režimo ekonominis uždusinimas“, – teigė jis.
Jis pridūrė, kad prie JAV sankcijų neprisijungusios šalys „patirs tą pačią izoliaciją“ kaip ir Iranas, ir pažymėjo, jog Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) skambina pasaulio lyderiams, prašydamas nutraukti ryšius su Teheranu.
Iždo departamentas pirmadienį teigė „priėmęs sprendimus dėl penkių kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos, – kuriuos Irano režimas naudoja bandydamas palaikyti savo žlungančią ekonomiką“.
Tuo metu S. Bessentas pažadėjo, kad bet koks subjektas, „kuris padeda plauti pinigus Irano vardu, bus pašalintas iš JAV dolerių sistemos“.
Paklaustas, ar gali būti taikomasi į su Iranu bendradarbiaujančius Kinijos bankus, S. Bessentas atsakė, kad „niekas nėra apsaugotas nuo JAV sankcijų“.
Kiek anksčiau JAV iždo sekretorius pareiškė, kad prieš Teheraną pirmadienį prasidėjo „ekonominė D diena“.
Praėjus beveik pusmečiui nuo karo pradžios, abi pusės atsidūrė aklavietėje: taikos derybos įstrigo, Iranas toliau blokuoja svarbų Hormuzo sąsiaurį, o Vašingtonas tęsia jūrų blokadą prieš Iraną.
Naujausi komentarai