Šeimos išvyka prie ežero virto tragedija: mirė vos aštuonerių mergaitė

Kaip skelbia „The Sun“, manoma, kad mergaitė pavojingu mikroorganizmu užsikrėtė maudydamasi Claiborne ežere JAV Luizianos valstijoje. Lillian mirė praėjus vos dienai po savo aštuntojo gimtadienio.
Šeima: nežinome, kaip gyventi toliau
Apie mergaitės mirtį jos artimieji pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Šeima teigė esanti sugniuždyta – infekcija jos smegenims padarė tokią didelę žalą, kad organizmas nebegalėjo atsistatyti.
„Praėjusią naktį Lillian iš mūsų glėbio nubėgo į Jėzaus glėbį. Jos smegenų pažeidimai buvo pernelyg sunkūs, kad jos mažas kūnelis galėtų atsigauti. Visi padarė viską, ką galėjo, kad ji liktų čia“, – skelbė šeima.
Artimieji neslėpė, kad susitaikyti su netektimi itin sunku.
„Mūsų širdys sudaužytos ir, tiesą sakant, nežinome, ką daryti toliau. Kaip žengti bent vieną žingsnį be mūsų mergaitės?“ – rašė jie.
Lillian buvo gydoma vaikų intensyviosios terapijos skyriuje. Jos šeima vėliau pranešė, kad ligos priežastimi buvo nustatyta Naegleria fowleri.
Į organizmą patenka per nosį
Naegleria fowleri – mikroskopinė ameba, aptinkama šiltame gėlame vandenyje. Ji gali sukelti pirminį amebinį meningoencefalitą (PAM) – itin retą ir labai pavojingą galvos smegenų infekciją.
Užsikrečiama ne išgėrus užteršto vandens. Pavojus kyla tuomet, kai vanduo su ameba patenka į žmogaus nosį. Iš ten mikroorganizmas gali nukeliauti į smegenis ir pradėti ardyti jų audinius.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, ši infekcija progresuoja itin greitai ir beveik visada baigiasi mirtimi.
Lillian su liga ligoninėje kovojo nuo rugpjūčio 15 dienos.
Luizianos sveikatos departamentas buvo pranešęs apie valstijoje nustatytą užsikrėtimo Naegleria fowleri atvejį. Nuo 2011 metų Luizianoje dėl šios amebos jau buvo registruotos dar trys mirtys.
Pražudė ir kitus žmones
2011 metais St. Bernardo parapijoje mirė 20-metis vyras, kuris vandentiekio vandeniu plovė nosies ertmes. Tais pačiais metais DeSoto parapijoje po panašios procedūros mirė 51 metų moteris.
2013 metais ketverių metų berniukas užsikrėtė lankydamasis namuose St. Bernardo parapijoje. Vaikas prieš tai žaidė ant vandeniu sudrėkintos čiuožyklos.
Praėjusiais metais nuo tokios pačios infekcijos mirė ir 12-metis berniukas, kuris prieš susirgdamas maudėsi ežere Pietų Karolinoje.
Dar vienas mirtinas atvejis užfiksuotas Teksase – 71 metų moteris susirgo po to, kai stovyklavietėje esančiu vandeniu skalavo nosies ertmes.
Liga progresuoja žaibiškai
Pirmieji PAM simptomai gali būti panašūs į kitų ligų požymius. Paprastai pasireiškia galvos skausmas, karščiavimas, pykinimas ir vėmimas.
Ligai progresuojant gali atsirasti kaklo sustingimas, traukuliai, sutrikti sąmonė, o sunkiausiais atvejais žmogų gali ištikti koma.
Infekcija vystosi itin sparčiai – nuo jos žmogus gali mirti per dvi savaites.
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