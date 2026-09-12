Senelių namuose Čilėje kilęs gaisras nusinešė 16 gyvybių

Nelaimė įvyko penktadienio vakarą Araukanijos regione, esančiame už 640 kilometrų į pietus nuo šalies sostinės Santjago. Ugniagesiams gaisrą pavyko užgesinti šeštadienio paryčiais.
Socialiniuose tinkluose pasidalintose nuotraukose matyti tamsoje virš pastato kylančios milžiniškos liepsnos.
„Reiškiame savo sielvartą ir sukrėtimą dėl 16 senyvo amžiaus žmonių žūties šioje tragedijoje“, – teigė Pitrufkeno savivaldybės pareigūnai savo pranešime.
Iš viso senelių namuose buvo 26 globotiniai. Dešimt iš jų išgyveno ir buvo išvežti į vietos ligoninę, nurodoma pranešime.
Vietos merė Jacqueline Romero (Žaklin Romero) pranešė, kad į įvykio vietą reaguojant buvo pasitelktos savivaldybės sveikatos priežiūros ir viešojo saugumo komandos, ugniagesiai bei policija.
„Tai situacija, kuri užpildo mūsų sielas dideliu sielvartu ir skausmu. Mes (...) teikiame paramą šeimoms“, – sakė ji.
Gaisro priežastis kol kas nėra aiški.
„Šiuo metu atliekame tyrimo procedūras, įskaitant įvykio vietos apžiūrą ir apklausas, kad nustatytume gaisro kilmę bei priežastį ir atmestume pašalinių asmenų įsikišimą“, – vietos žiniasklaidai sakė bylos prokuroras Jorge Granada (Chorchė Granada).
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